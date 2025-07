Guarani x Náutico: confira escalações e onde assistir jogo pela Série C

A- A+

Há seis jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro 2025, maior sequência invicta da temporada, o Náutico visita neste sábado (26) o Guarani, às 17h, no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada da competição. Um resultado positivo pode aumentar a vantagem do Timbu no G8, aproximando-se cada vez mais da vaga no quadrangular que vale o acesso à Série B.

Desfalques

Para o confronto, o Náutico não terá a presença do técnico Hélio dos Anjos. O comandante recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará a equipe. A missão ficará com o auxiliar-técnico Guilherme dos Anjos.

Em campo, os desfalques continuam. Também suspensos, o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges estão fora. Auremir e Kelvin, respectivamente, devem ser os substitutos.

“Se fosse algo muito fora do comum, eu não estaria nem mencionando, naturalmente. Mas eu vejo como algo muito natural a entrada de Auremir, até por tudo que ele vem produzindo, com um nível de consistência absurda. É um jogador que tem nossa confiança”, afirmou Guilherme.

“No ataque, temos as opções de Kelvin e Kayon, mas também vejo com naturalidade essa volta de Kelvin. Independente dos nossos problemas ofensivos, ele teve boa participação. Com a equipe tendo um pouco mais de espaço pelos lados, eu vejo que ele pode entrar bem nesse contexto. Também vejo crescimento de outros atletas no setor. O lado positivo é gerar essa competitividade interna”, completou.

Em caso de vitória, o Náutico pode pular até para a terceira colocação. Para isso, precisará secar também as equipes que estão acima na tabela. A começar pelo quinto colocado, o Ypiranga-RS, com 20 pontos, que enfrenta o Retrô, na Arena de Pernambuco.

Os alvirrubros também precisam torcer por tropeços de São Bernardo (quarto colocado, com 22 pontos) e Londrina (terceiro, com 23). Os paulistas enfrentam o Confiança, domingo, no Primeiro de Maio. Os paranaenses recebem o CSA, um dia antes, no Vitorino Dias.

“A gente não pode fugir da realidade: esse é o nosso melhor momento. Estamos conseguindo amadurecer muito bem em todas as situações. Estamos equilibrados defensivamente e ofensivamente e isso demonstra nosso amadurecimento. E, com os resultados, vêm a confiança”, frisou o auxiliar.

Guarani

Na rodada que antecede o derby campineiro, contra a Ponte Preta, o Guarani pode não contar com a presença do zagueiro Alan Santos, com dores na coxa. Caso não entre em campo, o técnico Marcelo Fernandes pode escalar o volante Mateus Sarará na função. O Bugre vem de derrota por 2x0 para o Anápolis.

Ficha técnica

Guarani

Andrey; Allyson, Raphael, Mateus Sarará e Emerson; Kadi, Caio Mello, Luiz Miguel e Diego Torres; Isaque e Bruno Santos.Técnico: Marcelo Fernandes

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Vinícius; Lucas Cardoso, Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 17h

Árbitro: José Mendonca da Silva Junior-PR. Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e João Fábio Machado Brischiliari

Transmissão: DAZN

