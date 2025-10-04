A- A+

Futebol Guarani x Náutico: confira escalações e onde assistir Timbu precisa somar pontos para não acabar com as chances de acesso à Série B

Outubro é o mês das definições na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Ele já começa com uma partida que pode assegurar mais um clube com acesso à Série B ou embolar o grupo para a rodada final da semana seguinte. Tudo vai depender do confronto deste sábado (4), entre Guarani e Náutico, no Brinco de Ouro.





Na terceira posição da chave, com quatro pontos, o Náutico precisa, no mínimo, pontuar diante do Guarani para não dar adeus ao sonho do acesso. Se empatar, o time pode seguir na mesma colocação ou até cair para a lanterna, caso o Brusque, em último, com três pontos, vença a Ponte Preta, líder, com 10 pontos e já classificada à Segundona do ano que vem.

No cenário do resultado de igualdade no Brinco de Ouro, o Náutico precisa vencer o Brusque na rodada final, nos Aflitos, e torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. O Timbu terminaria com oito e o Bugre ficaria com sete.

Se vencer o Guarani, o Náutico assume a segunda posição, com sete pontos, e deixa o adversário com seis. Com isso, os alvirrubros dependeriam apenas de si para subir. Bastaria vencer o Brusque. Se empatar com os catarinenses, o Timbu teria de secar o Bugre no clássico campineiro.

O Náutico ainda poderia passar em caso de derrota na rodada final. Para isso, contudo, o Brusque teria de perder para a Ponte Preta no Augusto Bauer, assim como o Guarani também não poderia vencer a Macaca no Moisés Lucarelli.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos terá a volta de Mateus Silva, fora dos jogos contra a Ponte Preta por questões contratuais. Carlinhos, recuperado de lesão, também retorna, mas deve ficar como opção no banco de reservas, com João Maistro fechando a zaga.



“São dois jogadores que são referências no nosso trabalho. Tanto Mateus, que iniciou bem, teve a lesão e agora está voltando, como Carlinhos, que é um jogador com a nossa cara, com um perfil muito positivo para característica de jogo que a gente gosta”, afirmou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

No meio, a dúvida é se o treinador vai manter o setor com Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso ou se vai reforçar a marcação, acionando Auremir. Na frente, sem Vinícius, com lesão na coxa, o Náutico deve ter Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga.

Quando enfrentou o Guarani no Brinco de Ouro, ainda pela primeira fase da Série C, o Náutico ganhou por 1x0, com gol de Lucas Cardoso. No histórico geral em Campinas, diante do Bugre, o Timbu tem quatro vitórias, um empate e oito derrotas.

Guarani

Sem contar com o atacante Bruno Santos, expulso contra o Brusque, o técnico Matheus Costa pode acionar Júnior Brandão entre os titulares. Dentinho, Kauã Jesus, Gabriel Silva e Ryuta também são alternativas.

Ficha técnica

Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa;

David Braz, Kelvi Gomes, Isaque e Diego Torres; Júnior Brandão e Mirandinha. Técnico: Matheus Costa

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Mateus Silva e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 17h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha (ambos de GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Band, DAZN, SportyNet, SportyNet+

