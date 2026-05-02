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Futebol Guarani x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série C Confronto será disputado neste sábado (2), no Brinco de Ouro, pela quinta rodada da competição

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Em meio ao imbróglio envolvendo a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e os problemas internos de atrasos salariais, o Santa Cruz tenta se blindar para não deixar o extracampo atrapalhar o time. Neste sábado (2), o Tricolor visita o Guarani, no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2026.

Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Wagner Balotelli e o lateral-direito Israel, que pediram desligamento do clube. Ambos estavam no Tricolor desde 2025, no grupo que conseguiu o acesso à Série C. A tendência é que Pedro Favela e Thiago Ennes, respectivamente, sejam os substitutos.

Tabu

O Guarani ostenta um tabu de não perder como mandante para o Santa Cruz há 25 anos. A última vez que o Tricolor venceu o Bugre como visitante foi no Brasileirão de 2001. Triunfo de 2x1 para os pernambucanos. Os gols corais foram de Batata e Luizinho Vieira. Os campineiros descontaram com Sinval.

À época, no elenco, o Santa contava com nomes como Grafite no ataque e Muricy Ramalho no comando técnico. O Guarani tinha Edu Dracena, Wilson Surubim e Fumagalli. A vitória no Brasileirão de 2001, aliás, foi a única do Tricolor contra o Bugre longe de casa. Nos demais jogos, a Cobra Coral soma quatro derrotas e dois empates, de acordo com o site “Ogol”.

O Santa é o 13º colocado da Série C 2026, com quatro pontos. O Guarani é o 10º, com seis. O Tricolor vem de derrota na Arena de Pernambuco por 1x0 para o Amazonas, enquanto o Bugre ficou no 2x2 com a Ferroviária, na Fonte Luminosa.



“Gostaria de dizer para o nosso torcedor que aqui tem trabalhadores, jogadores que querem muito conquistar todos os objetivos do clube. Infelizmente, os resultados não estão vindo, mas não está faltando empenho, nem dedicação de ninguém", disse o goleiro Thiago Coelho.

Humildade

Após o tropeço diante do Amazonas, na rodada anterior, o técnico Claudinei Oliveira ressaltou que o papel dele e dos atletas é “saber escutar as críticas com humildade”.

“Com relação ao torcedor, eu sou bem tranquilo, sabe? Eu sei que o torcedor hoje está me xingando, xingando A, B ou C, porque o resultado não veio. Tinha muita gente no estádio. Como é que vou reclamar do torcedor? O cara saiu da casa dele, mesmo com a dificuldade de chegar aqui, e incentivou o tempo todo, cantou. Temos que escutar a crítica com humildade”, afirmou.

“Não adianta a gente querer chegar aqui e sermos arrogantes, brigar com quem tem opinião divergente. Temos que ter respeito pela opinião de todos, respeito pelo torcedor”, completou.

Ficha técnica

Guarani

Caíque França; Ynaiã, Jonathan Costa, Emerson e Rafael Donato; Willian Farias, João Paulo e Isaque; Hebert, Lucca e Guilherme Cachoeira.Técnico: Elio Sizenando

Santa Cruz

Thiago Coelho;Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Zé Mário; Silva, Pedro Favela e Fabinho; Régis (Everaldo), Tiago Marques e Ronald. Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 17h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti e Diogo Berndt

Transmissão: SportyNet (YouTube e operadoras de TV), TV Tribuna/Band

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