Guarani x Sport: confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Guarani e Sport entram em campo às 21h30 desta sexta-feira (18), no Brinco de Ouro, pela 24ª rodada da Série B. Na 7ª colocação com 37 pontos, o Bugre mira o resultado positivo para encostar no G-4. Já o Leão, que soma 45 pontos, quer os três pontos para se manter no topo da tabela.

Para a partida, os donos da casa ganharam reforços. O técnico Umberto Louzer poderá contar com titulares importantes. Liberados pelo departamento médico, Bruninho e Mayk voltaram às atividades e devem iniciar a partida. De volta depois de cumprir suspensão, João Victor é mais um que deve figurar na formação inicial.

Do lado pernambucano, assim como foi contra o Tombense, Eduardo e Felipinho são dúvidas. Ambos tinham sido diagnosticados com contratura muscular. Caso não possam reforçar a equipe, Enderson pode voltar a acionar Alisson Cassiano no miolo de zaga ao lado de Sabino e Rafael Thyere, além de Ewerthon atuando como ala na direita.

Outra opção é Alisson Cassiano ficar entre os reservas e Roberto Rosales ser utilizado improvisado na esquerda. Diante do Tombense, o venezuelano fez a função ao substituir Thyere, e a equipe voltou ao tradicional 4-2-3-1.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere transmitem a partida ao vivo.

Prováveis escalações

Guarani

Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Sport

Renan; Rafael Thyere, Sabino e Alisson Cassiano (Felipinho ou Roberto Rosales); Ewerthon (Eduardo), Ronaldo, Fábio Matheus, Alan Ruiz e Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA/AM) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

