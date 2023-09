A- A+

Messi Guarda-costas de Messi dá mata-leão em torcedor que invadiu o campo; veja o vídeo Episódio ocorreu durante a partida do Inter Miami contra o Los Angeles FC, no último domingo (3). Invasor tentou abraçar o ídolo argentino

Um dos guarda-costas de Lionel Messi agiu rapidamente quando um torcedor invadiu o campo durante uma partida da Major League Soccer, na qual o Inter Miami enfrentava o Los Angeles FC. O invasor, vestindo as cores do antigo clube de Messi, o Barcelona, tentou se aproximar do astro argentino, mas o guarda-costas o deteve, agarrando-o pelo pescoço.

O incidente ocorreu enquanto Messi estava em campo, contribuindo com duas assistências para a vitória por 3 a 1 do Inter Miami. A equipe da Flórida estava em busca de subir na classificação da MLS e garantir uma vaga nos playoffs. Um vídeo do guarda-costas seguindo o craque argentino a todo momento viralizou no dia 24 de agosto, em partida contra o FC Cincinnati.

How much is Messi paying his bodyguard pic.twitter.com/jxhsls2t07 — Daebreak (@Daebreak01) September 4, 2023

O guarda-costas em questão é Yassine Chueko, um ex-soldado do exército dos EUA que serviu como Navy Seal (Operações Especiais da Marinha) no Iraque e no Afeganistão. Ele foi contratado pelo Inter Miami após a chegada de Messi ao clube e é conhecido por publicar vídeos de suas habilidades em lutas de boxe e MMA no Instagram, perfil seguido pelo próprio Messi.

A vitória no BMO Stadium em Los Angeles marcou o 11º jogo consecutivo invicto do Inter Miami em todas as competições, estabelecendo um recorde para o clube.

Desde a chegada de Messi ao Inter Miami, os resultados melhoraram consideravelmente, incluindo a conquista da Copa das Ligas, do meio da temporada, e a soma de sete pontos em três jogos da MLS.

O treinador Tata Martino expressou sua satisfação com a vitória, destacando a qualidade coletiva e individual da equipe. O Inter Miami teve um início de temporada difícil, resultando na demissão do técnico Phil Neville após 15 jogos. No entanto, a estrutura da MLS oferece oportunidades de recuperação, e o clube está determinado a lutar pelo título no final da temporada.

“Estamos felizes pelos três pontos e também por vencer um adversário deste nível fora de casa, com um jogo coletivo e individual muito bom”, disse o treinador Martino após a vitória. "A verdade é que foi um teste muito bom para nós."



