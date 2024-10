Guardiola aconselha Vini Jr. após revés no Bola de Ouro: 'Amanhã é outro jogo, tente de novo'

A- A+

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista nesta terça-feira (29) e apoiou a escolha do meia Rodri como vencedor do prêmio Bola de Ouro. Após felicitar a conquista de seu jogador, o comandante deu uma espécie de conselho a Vini Jr. que acabou sendo preterido na escolha dos jurados.



"É uma votação, tem que aceitar o resultado. É simples. Às vezes Você gosta, às vezes não, mas não importa. Amanhã é outro jogo, tem uma outra temporada, tente de novo", afirmou.



Ele citou o exemplo de Erling Haaland, que entrou na lista para concorrer ao título de "melhor do mundo" e também viveu a mesma experiência de não ser o vencedor na última edição.



"Erling (Haaland) deveria ter ganhado a Bola de Ouro no ano passado? Sim. Messi deveria ter vencido? Sim. Vinicius deveria ter vencido? Talvez. Mas foi isso que aconteceu. Xavi e Iniesta também mereceram, mas estavam na era do Cristiano Ronaldo , que era um monstro. E o pai do monstro era Leo Messi", lembrou, o comandante.





A coletiva desta terça foi realizada por ser véspera da partida entre Manchester City e Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa. Como o assunto basicamente foi o prêmio, Guardiola aproveitou o momento para exaltar Rodri.



"Gostaria de parabenizá-lo. E as felicitações vão para o Rodri, sua família e amigos. Há anos não teríamos imaginado que um jogador espanhol pudesse receber esse tão prestigiado prêmio. Estamos muito orgulhosos por ter partilhado com ele essa conquista", afirmou o treinador.



Fora da equipe após sofrer uma lesão ligamentar no joelho direito, Rodri foi submetido à cirurgia e deve ficar fora do restante da temporada. Guardiola usou o prêmio para mandar uma mensagem de conforto ao seu atleta. "Espero que isso (a conquista da Bola de Ouro) possa dar energia para que ele possa se recuperar para a próxima temporada", disse Guardiola.



Sobre o boicote do Real Madrid ao evento pelo fato de Vini Jr não ter sido o escolhido, Guardiola minimizou a questão. "Nada a dizer. Se não querem ir, não vão. Se não querem parabenizar, não parabenizem. O Manchester não está aqui para julgar ninguém", declarou.

Veja também

ARGENTINA La Bombonera é invadida em investigação de falsificação e revenda de cartões de sócio; entenda