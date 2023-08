A- A+

Futebol Internacional Guardiola brinca com guarda de trânsito após ser multado: "Quer foto? Tem que pagar!"; Veja vídeo Pep Guardiola teve senso de humor depois de ser multado por estacionar seu carro indevidamente

Na manhã desta terça-feira (22), quando Pep Guardiola, atual campeão da Champions League com o Manchester City, voltava para o seu carro, um guarda de trânsito o informou da multa, e, ao mesmo tempo, pediu uma foto com o ídolo dos Citizens.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o catalão é o segundo treinador mais bem pago do mundo, recebendo R$ 123 milhões por ano, atrás apenas do argentino Diego Simeone, que está há 10 anos à frente do Atlético de Madrid, e recebe anualmente R$ 187 milhões de reais.

O treinador espanhol foi penalizado por estacionar o seu veículo numa zona assinalada com uma dupla linha amarela. A irmã do guarda de trânsito registrou o momento e publicou nas redes sociais

Pep Guardiola received a parking ticket from my brother pic.twitter.com/vcMQh5U7Cb — Nikkirubylina Damonas (@nikkirubylina) August 22, 2023

"Você quer uma foto? Você tem que pagar pela foto!", Guardiola brincou com o guarda de trânsito que o multou.



