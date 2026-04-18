Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou'
Técnico do Manchester City classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da Premier League
Manchester City e Arsenal enfrentam um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo.
Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada.
"Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não são uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador.
O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou.
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Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse.
Na sequência, o treinador ainda chamou a atenção para o calendário complicado do City nas últimas rodadas, com compromissos fora de casa contra Everton e Bournemouth, além do encerramento diante do Aston Villa.