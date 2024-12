Guardiola diz que crise do City não se deve só a jejum de gols de Haaland

A- A+

O técnico Pep Guardiola disse nesta terça-feira (24) que o jejum de gols de Erling Haaland não é o único motivo da crise que o Manchester City vive nesta temporada.

O time que venceu as últimas quatro edições do Campeonato Inglês sofreu sua nona derrota nos últimos 12 jogos entre todas as competições ao cair diante do Aston Villa (2 a 1) no último sábado.

Após mais esse resultado negativo, as críticas recaíram sobre Haaland, que passou em branco em cinco dos últimos seis jogos.

Mas Guardiola defendeu o atacante norueguês, que marcou 108 gols desde que chegou ao City, em 2022. "Sem ele seremos ainda piores. O que ele precisa é receber boas bolas nos lugares certos".

Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Everton na próxima quinta-feira, o treinador disse que o foco da crise não deve estar em um único jogador.

"Somos todos nós, não um só. Quando marcávamos gols e Erling foi tão eficiente, nos ajudando, era pela equipe. E quando temos problemas atrás, no meio-campo, é por todos, é uma equipe", explicou Guardiola.

O técnico dos 'Citizens' destacou o papel de Haaland o time. "Erling foi, é e será muito importante para nós".

