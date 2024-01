A- A+

Premier League Guardiola diz que não pensa em deixar o Manchester City Espanhol está na sua oitava temporada com os citizens

No Manchester City desde 2016, o técnico espanhol Pep Guardiola declarou nesta terça-feira (30) que não pensa em deixar o clube.

"Tenho tudo o que um treinador pode sonhar em ter", afirmou Guardiola em entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre as saídas de Jürgen Klopp do Liverpool e de Xavi Hernández do Barcelona ao final da temporada.

"A diretoria [do City] sempre me apoiou", continuou o espanhol. "Mudamos muitos jogadores em sete anos, mas todos me apoiaram de maneira incrível".

"Temos um bom ambiente e tenho tudo o que preciso. Continuo me sentindo bem aqui e, com certeza, um dia vai acabar, mas não penso nisso no momento", concluiu.

Guardiola deixou o comando do Barcelona depois de quatro anos no clube catalão (2008-2012) para assumir o Bayern de Munique (2013-2016), antes de chegar ao Manchester City.

Em sete temporadas, conquistou 15 títulos à frente dos 'Citizens', entre eles a Liga dos Campeões em 2023, a primeira da história do clube.

No ano passado, o time também levantou a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

O City é o atual vice-líder do Campeonato Inglês e está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões da Europa.

