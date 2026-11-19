A- A+

O Bahia ganhou um torcedor ilustre para o confronto contra o Bahia, neste sábado, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embaixador do Grupo City, o consagrado técnico Pep Guardiola vai participar de uma série compromissos em Salvador e vai acompanhar a partida em um camarote da Arena Fonte Nova.





Esta vai ser a primeira visita do comandante catalão à capital baiana para conhecer a estrutura de um dos clubes do conglomerado. Para aumentar a expectativa, ele gravou um vídeo antes mesmo de sua chegada convocando os torcedores para lotar o estádio.



"Olá, sou Pep. Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil para ver a partida, você tem que me acompanhar. O estádio vai estar cheio e vamos ganhar, ok? E vamos ganhar. Espero vocês sábado na partida. Tchau - afirmou o treinador em publicação feita pelo Bahia.



Com 54 pontos, o tricolor briga por uma vaga direta à fase de grupos de Libertadores. Assim, um triunfo em casa sobre o adversário paranaense ganha importância. Do outro lado, em situação delicada, o Coritiba contabiliza 42 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.



No jogo, ele terá a companhia de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que adquiriu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. Os dois executivos participaram de um evento em São Paulo, nesta quarta-feira (18). O duelo está marcado para as 17h30.

Veja também