Guardiola 'indica' nome de sucessor dele no Manchester City: 'escrito nas estrelas'

A- A+

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 e segue sendo um dos principais nomes entre treinadores no futebol mundial. Já especulado em outros clubes e seleções — incluindo a brasileira —, o espanhol tem em mente um nome ideal para substituí-lo quando deixar os citizens.

Trata-se do ídolo e ex-capitão do clube em vários dos títulos recentes Vincent Kompany. Após a aposentadoria dos gramados depois de uma temporada atuando pelo Anderlecht, em agosto de 2020, o agora técnico iniciou a nova carreira no mesmo clube, já comandando o time principal.

Depois da passagem pelo Anderlecht, onde havia sido revelado como jogador, Kompany assumiu o Burnley no início da última temporada, em julho do ano passado. Sob o comando do belga, o time lidera com folga a EFL Championship, segunda divisão do futebol inglês, com 76 pontos, 12 a mais que o Seffield United, atual segundo colocado — mas que tem um jogo a menos.

Para Guardiola, o retorno de Vincent Kompany ao Manchester City como técnico um dia está “escrito nas estrelas”. O espanhol afirma que o ex-capitão conhece “o clube, o ambiente, os torcedores”. As falas ocorreram antes de City e Brentford se enfrentarem pela FA Cup, pelas quartas de final da competição — o duelo ocorre daqui a duas semanas.

"Ele voltará mais cedo ou mais tarde. Acho que seu destino como técnico do Manchester City já está escrito nas estrelas. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. [...] Ele tem os atributos: ética de trabalho, conhecimento do jogo, muito respeitado, experiente", disse o espanhol.

Caça ao Arsenal

Uma preocupação mais imediata para o técnico do City é a próxima partida da Premier League em casa contra o Newcastle, no sábado. O atual campeão inglês está cinco pontos atrás do líder Arsenal e não pode se dar ao luxo de perder pontos nos últimos 13 jogos da temporada se quiser conquistar o título.

Alimentado pelo fundo soberano saudita, o quinto colocado Newcastle está na corrida para se classificar para a Liga dos Campeões. O time, porém, tem apenas uma vitória na liga em 2023 e vem de uma derrota para o Manchester United na final da Copa da Liga, no fim de semana passado.

"Pelo que tenho visto ultimamente, até a final da Copa Carabao (da Liga) contra o Manchester United, eles são um dos adversários mais difíceis que temos até o final da temporada", disse Guardiola. "Em termos de experiência, ameaça, transições e lances de bola parada, eles são o melhor time da liga. É por isso que eles estiveram lá durante toda a temporada. Aconteceu na temporada passada, e nesta temporada eles deram um passo à frente. Parece que eles vieram para ficar aqui."

O City pode deve contar com o retorno dos zagueiros John Stones e Aymeric Laporte, após Guardiola confirmar que os dois voltaram aos treinos.

Veja também

Futebol Vagner aprova liberação de torcida visitante no Clássico dos Clássicos