Guardiola pede respeito ao United e quer City focado na conquista da Copa da Inglaterra

O Manchester City tem a chance de emplacar, em duas temporadas seguidas, a conquista dos títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. A dobradinha, que seria inédita no País, pode se tornar realidade na final deste sábado, entre os dois clubes de Manchester, no estádio Wembley. Apesar do amplo favoritismo, no entanto, o treinador pede respeito ao rival.



"Respeitamos o United. Na última década fomos melhores. Talvez neste sábado seja diferente. Nada é eterno. Tenho certeza de que o Manchester United vai trabalhar muito para se recuperar", afirmou o treinador que pediu foco ao seu time em entrevista concedida nesta sexta-feira.



O comandante confirmou que todos os jogadores, à exceção do goleiro Ederson, machucado, estão disponíveis para o encontro. Animado com o último treino, ele não escondeu sua confiança na decisão. "Estou impressionado como treinamos bem depois de alguns dias de folga. Todos querem estar envolvidos e faremos o nosso melhor, com certeza", comentou.





Sobre a possibilidade de fazer história caso repita o desempenho da temporada passada, quando faturou o Inglês e a Copa da Inglaterra, Guardiola disse que não entrou firme nesta abordagem



"Se a história nos dá a chance de estar à frente de algo que não foi feito antes, porque não tentar? Talvez seja uma motivação extra para os jogadores. Mas não conversei especificamente eles", declarou.

