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ITÁLIA Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal Diferença entre o salário pretendido pelo treinador e o orçamento disponível pela federação aparece como um obstáculo para o avanço das negociações

O nome de Pep Guardiola ganhou força nos últimos dias como uma das opções para assumir o comando da seleção italiana, mas a diferença entre o salário pretendido pelo treinador e o orçamento disponível pela federação aparece como um obstáculo para o avanço das negociações.



Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o técnico teria pedido 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 128 milhões).





A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção.



A distância entre os valores teria aumentado o pessimismo entre dirigentes italianos sobre a possibilidade de um acordo.



De acordo com o jornal, Guardiola teria se encontrado recentemente em Barcelona com o diretor técnico Paolo Maldini e com Leonardo para tratar de uma possível chegada à seleção.



O espanhol deixou o Manchester City ao fim da temporada e, ainda segundo a publicação, não demonstra pressa para retornar ao trabalho.

Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City . Foto: Darren Staples/AFP



Caso aceitasse a proposta de 20 milhões de euros anuais, Guardiola se tornaria o técnico de seleção mais bem pago do futebol mundial. Atualmente, este posto pertence a Carlo Ancelotti, que recebe um salário de cerca de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 60 milhões).



Caso fechasse com a Itália pelo valor mencionado, o espanhol passaria a receber o dobro do salário do treinador da seleção brasileira.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF



O valor pedido por Guardiola também é muito superior ao recebido por Luis de la Fuente, comandante que acabou de ser campeão do mundo com a Espanha, que ganha cerca de 2 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 12 milhões).



Além do alto valor pedido pelo espanhol, a possibilidade de contar com um estrangeiro no comando não é consenso entre os dirigentes italianos.



Há setores da federação que defendem a escolha de um técnico do próprio país, cenário que mantém outros nomes no radar para a sucessão. Entre as alternativas mencionadas pela imprensa local estão Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte.



Andre Pirlo também está entre os cotados para assumir o comando da seleção italiana. Foto: Miguel Medina/AFP



Enquanto as negociações com Guardiola seguem sem definição, a seleção italiana tem como próximo compromisso a Liga das Nações, prevista para ser disputada entre setembro e novembro. Caso haja acordo, o treinador espanhol poderá iniciar seu trabalho justamente durante a competição.

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