Guardiola rebate críticas após derrota na Champions: 'Fui massacrado pelas minhas decisões'

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O Manchester City saiu atrás no confronto das oitavas de final da Champions League realizado na última quarta-feira, 11, quando foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 0. Em coletiva de imprensa desta sexta, Pep Guardiola, técnico do clube inglês, falou sobre as críticas que recebeu após o resultado negativo.



"Fui massacrado pelas minhas decisões. Posso argumentar porque eu decidi por essa escalação. Não vou convencer vocês, porque nós perdemos. Nós vencemos ou perdemos em Madri? Então é uma escolha ruim. Nós vencemos ou perdemos contra o Newcastle? Então foi uma boa escalação", declarou o espanhol de 55 anos.





Guardiola foi criticado por iniciar a partida deixando alguns dos principais jogadores do elenco no banco de reservas, como o português Matheus Nunes e o francês Rayan Cherki. No final de semana anterior, com uma escalação diferente, o time de Manchester bateu o Newcastle por 3 a 1 e avançou às quartas da Copa da Inglaterra.



"Não dá para eu repetir os mesmos 11 titulares a cada três dias. Isso não vai acontecer. Não seria possível ganhar tantos títulos da Premier League se não pensássemos em cada partida", explicou o treinador.



O jogo de volta entre City e Real acontece na próxima terça-feira, as 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Os ingleses precisam reverter uma diferença de três gols no placar agregado para seguir adiante na Champions.

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