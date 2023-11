Guardiola rende homenagem a técnico Terry Venables, falecido no domingo

A- A+

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, prestou homenagem nesta segunda-feira (27) ao "incrível" Terry Venables, que revitalizou seu ex-clube, o Barcelona.

Depois do falecimento de Venables aos 80 anos, no último domingo (26), viralizou nas redes sociais uma imagem do ex-treinador inglês sendo carregado nos ombros pelos jogadores durante sua passagem pelo Barça após a vitória na semifinal da Copa da Europa (atualmente Liga dos Campeões) sobre o Göteborg, da Suécia.

Guardiola, que então tinha 15 anos e jogava nas categorias de base do clube catalão, esteve presente no jogo como gandula e aparece na imagem observando Venables com olhar de admiração.

"Como torcedor do Barcelona, ele nos deu o primeiro Campeonato Espanhol depois de 11 anos. Seu impacto foi incrível", disse técnico do City em entrevista coletiva

"Ele introduziu algo que eu nunca tinha visto antes, em especial uma certa maneira de pressionar e como se portar em jogadas de bola parada. Lembro de quantos gols nosso zagueiro central marcou. É uma grande perda para o futebol inglês", continuou.

Guardiola acabaria sendo capitão do Barcelona e é visto como um dos melhores treinadores na história do clube 'blaugrana', mas a equipe não era tão dominante quando Venables chegou, em 1984.

O técnico inglês levou o Barcelona ao seu primeiro título espanhol depois de 11 anos em 1985 e, no ano seguinte, chegou à final da Copa da Europa, em que o time foi derrotado nos pênaltis pelo Steua Bucareste, da Romênia.

Guardiola não chegou a ser jogador de Venables, que mais tarde assumiu o Tottenham e a seleção da Inglaterra, mas tem ciência do impacto do treinador no Barcelona.

"Eu era só um gandula, mas o impacto naquele momento, a maneira como jogavam... Lembro de conversar com amigos que jogavam com ele e suas palavras sobre ele, não só como treinador, mas também como pessoa", disse Guardiola.

"Ele era muito divertido, cantando músicas de Frank Sinatra na televisão catalã. Foi um homem correto", acrescentou.

