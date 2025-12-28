Guardiola se impressiona com atacante brasileiro Igor Jesus: "Ganha todas as bolas"

A- A+

O Nottingham Forest foi superado por 2 a 1 pelo Manchester City no último sábado, 27, pela Premier League. Apesar da derrota, o atacante brasileiro Igor Jesus teve atuação de destaque.

O ex-atleta do Botafogo teve papel decisivo no gol da equipe, marcado por Hutchinson. Além disso, Igor Jesus foi participativo no jogo, dando trabalho para a defesa do City. O desempenho do brasileiro rendeu elogios do técnico adversário, Pep Guardiola.

"O Forest tem uma equipe incrível, a forma como jogam é inacreditável. O Igor Jesus ganha todas as bolas que disputa. Eles são um time do topo. Estiveram quase na Champions League por um ou dois jogos na temporada passada e agora estão nas competições europeias. Um time fantástico e um campo difícil de visitar, especialmente no inverno", afirmou o treinador espanhol.





Apesar dos elogios de Pep Guardiola, o Nottingham Forest está em situação incômoda na Premier League. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela, uma acima da zona de rebaixamento, com 18 pontos. West Ham, Burnley e Wolverhampton integram a região da degola.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest recebe o Everton, nesta terça-feira, dia 30 de dezembro. O time de Liverpool, que vem de um empate por 0 a 0 com o Burnley, é o 11º colocado.



