Guardiola se manifesta e presta apoio ao City: "Que fique claro: vamos superar isso juntos"

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Profundamente identificado com o Manchester City por sua passagem vitoriosa, o treinador Pep Guardiola entrou no circuito nesta quarta-feira para se solidarizar ao ex-clube, considerado culpado de mais de uma centena acusações relacionadas às violações financeiras na liga inglesa. O apoio veio por meio de uma postagem em sua rede social.



"Quero que cada torcedor do Manchester City ao redor do mundo saiba que estou aqui; mais do que nunca. Estou (e sempre estive e estarei) ao lado do meu clube, do meu proprietário, do meu presidente, do Ferran, dos jogadores, da comissão técnica, do Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos", diz o texto da postagem.





A manifestação do ex-comandante da agremiação vem no mesmo dia em que David Bersntein, homem que presidiu o City entre os anos de 1998 e 2003, fez um discurso forte pedindo uma punição exemplar ao City caso não seja comprovada a sua inocência nas denúncias de violações financeiras. O ex-mandatário chegou a pedir que a equipe seja excluída da Premier League.



Na contramão desse pensamento, Guardiola procurou reforçar seu sentimento de gratidão pelos anos de glória tanto no futebol inglês como no cenário mundial. "Que fique claro: vamos superar isso juntos", completou o ex-técnico que está em período sabático desde que deixou o City ao final da temporada 2025/2026



Treinador mais vitorioso da história do time azul de Manchester, ele desembarcou na Inglaterra em 2016 e, a partir daí, conquistou 20 títulos. Entre as conquistas mais expressivas estão seis troféus da Premier League, uma Champions League e ainda um Mundial de clubes.

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