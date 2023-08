A- A+

Futebol Guedes consegue rescisão contratual com o Santa Cruz Zagueiro entrou na Justiça alegando que clube tem dívida de salários atrasados, não recolhimento do FGTS e falta de pagamento do 13º

O zagueiro Eduardo Guedes conseguiu liminar na Justiça para rescindir o contrato com o Santa Cruz. O atleta, que havia renovado com o clube até 2026, tinha solicitado a quebra unilateral de vínculo alegando atraso em salários, não recolhimento do FGTS e falta de pagamento do 13º salário.

Com a decisão, o jogador está livre para assinar com qualquer, além de o Santa Cruz ser obrigado a pagar o valor da causa, de R$ 453.097,33. Guedes participou de 14 partidas pelo Santa Cruz na Série D, com um gol marcado, no empate em 2x2 do Tricolor com o Nacional de Patos-PB.

