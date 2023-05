A- A+

SANTA CRUZ Guedes, zagueiro do Santa Cruz, valoriza torcida: "Nosso 12º jogador" Na última partida, contra o Campinense, o Arruda registrou a presença de 30 mil torcedores

Talvez um dos principais pontos para a retomada do Santa Cruz à boa fase seja o apoio da torcida. Pelo menos é isso que entende o zagueiro Eduardo Guedes, que detaca a importância dos tricolores, que lotaram o arruda com mais 30 mil pessoas na vitória por 1 a 0 sobre o Campinense no último domingo (21), para que a Cobra Coral conquiste mais vitórias na Série D.

"Primeiramente quero agradecer à torcida por chegar junto e nos apoiar os 90 minutos. A gente sabe a importância da torcida no decorrer do campeonato e sabe que ela é o nosso 12° jogador", revelou o atleta.

Revelado na base, Guedes passou a ter mais oportunidades no time titular após a chegada do técnico Felipe Conceição, que assumiu a equipe depois da demissão de Ranielle Ribeiro. Assim, o zagueiro acredita que vive sua melhor fase pelo clube.

"Eu creio que este é o meu melhor momento no clube. Vinha trabalhando firme e com esperança de ter essa oportunidade há muito tempo. Graças a Deus essa oportunidade chegou e eu posso abraçar bem ela", afirmou Guedes.

Nos últimos jogos, o atleta vem fazendo a dupla de zaga com Ítalo Melo, nome do gol da vitória sobre o Campinense, e não poupou elogios ao companheiro, ressaltando a parceria dentro de campo e afirmando que os dois não sentem pressão por virem da base.

"Eu e Ítalo já nos conhecemos há um bom tempo. Já trabalhamos juntos por algumas temporadas na base. A gente está indo bem e, como já nos conhecemos, é mais fácil. Nós trocamos muitas ideias dentro de campo e a gente se ajuda, se apoia e se cobra", iniciou.

"Eu creio que não (sentimos pressão). Apesar de a gente ser novo e vir da base, temos esse objetivo de subir para o profissional e isso não interfere em nada", finalizou.

O próximo compromisso do Santa Cruz será no próximo domingo (28), fora de casa, contra o Nacional de Patos (PB). Com seis pontos, o Tricolor precisa da vitória e Guedes fez questão de ressaltar que a equipe está preparada para a partida.

"Sobre o jogo fora de casa, a gente já corrigiu o que tínhamos para corrigir. Já aprendemos com nossos erros e, se Deus quiser, vamos conquistar essa vitória para a nossa torcida", disse.

"É um confronto direto. Vai ser um jogo difícil, nós sabemos. Vamos ter que nos adaptar ao campo, usar mais força, mas vamos lá para buscar essa vitória", completou Guedes.



