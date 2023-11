A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Guerrilha do ELN liberta pai do jogador Luis Díaz na Colômbia Luis Manuel Díaz foi sequestrado em 28 de outubro em uma região na fronteira com a Venezuela

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em negociações de paz com o governo da Colômbia, libertou nesta quinta-feira (9) o pai do jogador de futebol do Liverpool Luis Díaz, conforme imagens divulgadas pela imprensa local.

Luis Manuel Díaz foi sequestrado em 28 de outubro em uma região na fronteira com a Venezuela.

Acompanhado por uma missão humanitária, Luis Manuel pousou de helicóptero no aeroporto da cidade de Valledupar (norte), perto da Serranía del Perijá, onde foi entregue pelos rebeldes.

"Viva a Liberdade e a Paz", escreveu o presidente Gustavo Petro na rede X (antigo Twitter).

