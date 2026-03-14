Sáb, 14 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado14/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
basquete

Gui Santos alcança 100 bolas de três na NBA em derrota dos Warriors para o Timberwolves

Recentemente o jogador também acertou uma extensão contratual de três anos no valor de 15 milhões de dólares

Reportar Erro
Gui Santos alcança 100 bolas de três na NBA em derrota dos Warriors para o Timberwolves - Foto: Reprodução/Instagram

O brasileiro Gui Santos atingiu mais uma marca na NBA nesta sexta-feira (13). Mesmo na derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves por 127 a 117, no Chase Center, em São Francisco, o ala chegou às 100 cestas de três pontos na liga. Na partida, ele anotou 17 pontos, sendo nove deles em arremessos do perímetro.

A marca chega em um momento de maior protagonismo do brasileiro na franquia californiana. Desde o início do ano, Gui passou a receber mais minutos em quadra e ganhou espaço na rotação dos Warriors, chegando a iniciar várias partidas como titular. O bom momento também foi reconhecido pela equipe, que recentemente acertou com o jogador uma extensão contratual de três anos no valor de 15 milhões de dólares.

Apesar do feito, o Golden State não conseguiu evitar a derrota diante do Minnesota. O grande nome da partida foi Anthony Edwards, que liderou os Timberwolves com 42 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Pelos Warriors, o destaque ofensivo foi Brandin Podziemski, com 25 pontos.

Com o resultado, o Golden State segue na nona posição da Conferência Oeste, com 32 vitórias, enquanto o Minnesota aparece na sexta colocação, somando 41 triunfos na temporada.

A rodada da NBA também teve outros resultados importantes. Líder da Conferência Leste, o Detroit Pistons venceu o Memphis Grizzlies por 126 a 110, com grande atuação de Jalen Duren, que registrou 30 pontos e 13 rebotes. O time de Detroit chegou a 48 vitórias, enquanto o Memphis ocupa apenas a 11ª posição do Oeste, com 23 triunfos.

Outro destaque foi o triunfo do Cleveland Cavaliers, que superou o Dallas Mavericks por 138 a 105. A equipe de Cleveland ocupa atualmente a quarta posição do Leste, com 41 vitórias, enquanto o Dallas aparece apenas em 12º no Oeste, com 22 resultados positivos na temporada.

Leia também

• Basquete: Sport estreia com derrota para o Cerrado em Brasília

• Sport visita Cerrado e marca retorno do clube ao basquete profissional; saiba onde assistir

• Brasil perde para Bélgica na estreia do Pré-Mundial de Basquete

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons 126 x 110 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 92 x 101 New York Knicks

Toronto Raptors 122 x 115 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 105 x 138 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 107 x 105 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 117 x 127 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 124 x 114 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 119 x 108 Chicago Bulls

Acompanhe as partidas da NBA deste sábado

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Washington Wizards

Miami Heat x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter