Basquete Gui Santos assina renovação de R$ 77 milhões com o Golden State Warriors na NBA Novo acordo do único brasileiro em atividade na NBA é válido por três anos

Único brasileiro em atividade na NBA, Gui Santos assinou sua renovação de contrato com o Golden State Warriors. O novo acordo do ala brasiliense de 23 anos com a franquia de Oakland é válido por três anos e valores de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 77 milhões).



As informações foram divulgadas neste sábado (28) pela ESPN americana. O contrato ainda prevê uma player option para a temporada 2028-29.

Ou seja, Gui Santos tem um 'poder' maior que o próprio Golden State para decidir se fica no time no ano final do vínculo ou se torna um agente livre irrestrito.

Nos Estados Unidos, o brasileiro é visto como um grande potencial para os Warriors. Ele foi selecionado no draft de 2022 como a 55ª escolha no geral.

No começo, ele atuou pelo Santa Cruz Warriors, time da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Depois, foi promovido ao elenco principal de Stephen Curry e cia. pelas últimas três temporadas.



O ala tem sido uma peça fundamental na rotação da equipe de Steve Kerr, especialmente depois da lesão de Jimmy Butler. Gui marcou mais de dois dígitos de pontuação em 11 dos últimos 12 jogos dos Warriors.

Considerando os 9 jogos realizados por Golden State em fevereiro, ele tem média de 31 minutos de tempo de quadra.



Atualmente o Golden State Warriors ainda sonha com uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste. O time é o 8º lugar com 31 vitórias e 28 derrotas.

