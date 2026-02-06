A- A+

BASQUETE Gui Santos decide no fim, faz melhor jogo da temporada e comanda virada do Warriors; veja vídeo Ala brasileiro marca 18 pontos, distribui sete assistências e define triunfo por 101 a 97, fora de casa

Mesmo com elenco reduzido após trocas recentes e sem Stephen Curry pelo segundo jogo seguido, o Golden State Warriors mostrou poder de reação e contou com uma atuação histórica de Gui Santos para vencer o Phoenix Suns por 101 a 97, nesta quinta-feira (5), fora de casa.

O brasileiro foi protagonista absoluto no momento decisivo. Após empate em 97 pontos, Gui Santos puxou o contra-ataque de costa a costa e anotou a cesta que colocou o Golden State à frente com 28 segundos no relógio. A defesa segurou a última posse do Phoenix, e a vitória foi selada no estouro do cronômetro, levando o banco dos Warriors à euforia no vestiário.

— Parecia que tínhamos ganhado um campeonato. Precisávamos muito dessa vitória, resumiu o técnico Steve Kerr.





Em sua melhor atuação na temporada — e na carreira na NBA — Gui Santos terminou como um dos cestinhas da equipe: 18 pontos, sete assistências, quatro rebotes e três bolas de três, em 27 minutos. O desempenho confirma o excelente momento do ala, que superou a marca de dez pontos nos últimos cinco jogos e vem registrando médias de 14,8 pontos e 47,8% de aproveitamento do perímetro no período.





O resultado encerra uma sequência de duas derrotas dos Warriors e ganha ainda mais peso por ter sido conquistado diante de um adversário direto na tabela. Com 28 vitórias em 52 jogos, o Golden State ocupa a oitava posição e volta à briga por melhores posições no Oeste. O próximo desafio será contra o Los Angeles Lakers, no sábado (7).

