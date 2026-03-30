BASQUETE
Gui Santos vai bem, Warriors obtém vaga no play-in, mas amarga revés para os Nuggets na NBA
Derrota para os Nuggets teve o placar de 116 a 93
Gui Santos bem que fez a sua parte, mas não conseguiu evitar o revés do Golden State Warriors em visita ao Denver Nuggets, na Ball Arena. Apesar da derrota de 116 a 93 para os anfitriões na noite deste domingo, pela temporada regular da NBA, a franquia de São Francisco assegurou um lugar no play-in.
Na partida, o ala-pivô brasileiro foi importante na marcação e um dos que mais brigou no garrafão. Pelo lado do Golden State Warriors, ele demonstrou bastante eficiência no setor e obteve dez rebotes. De quebra, ainda colaborou com três assistências e assinalou nove pontos.
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Na classificação, os Warriors figuram agora na décima colocação com 36 vitórias e 39 derrotas pelo lado Oeste. Na quarta posição e numa situação bem mais tranquila o Denver Nuggets aparece na cola do Los Angeles Lakers pela mesma conferência.
O destaque, porém, acabou sendo o sérvio Nikola Jokic. Ele liderou a intensidade que o time apresentou no último quarto e terminou o confronto com 25 pontos assinalados (foi o cestinha), pegou 15 rebotes e ainda contribuiu com oito assistências.
Ainda sem poder contar com Stephen Curry, fora da equipe pelo 25º jogo consecutivo, os Warriors tiveram como melhores pontuadores Brandin Podziemski e Kristaps Porzingis, que deixaram a quadra com 23 pontos.
Em um embate bastante disputado, o clima entre os atletas ficou tenso no segundo quarto. Zeke Nnaji, pivô reserva do Denver, entrou na partida e se envolveu em uma confusão com De'Anthony Melton e Gary Payton II após uma troca de empurrões entre Murray e LJ Cryer.
No final, porém, com a vitória garantida e os nervos do lugar, o time da casa soube administrar a vantagem diante de sua torcida e confirmou um importante triunfo nesta sua campanha.
ACOMPANHE OS JOGOS DA RODADA DA NOITE DESTE DOMINGO:
Milwaukee Bucks 113 x 127 Los Angeles Clippers
Indiana Pacers 135 x 118 Miami Heat
Charlotte Hornets 99 x 114 Boston Celtics
Toronto Raptors 139 x 87 Orlando Magic
Brooklyn Nets 116 x 99 Sacramento Kings
Portland Trail Blazers 123 x 88 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 102 x 134 Houston Rockets
Oklahoma City Thunder 111 x 100 New York Knicks
Denver Nuggets 116 x 93 Golden State Warriors
CONFIRA AS PARTIDAS DESTA SEGUNDA-FEIRA
Miami Heat x Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks x Boston Celtics
Memphis Grizzlies x Phoenix Suns
Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves
Utah Jazz x Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons
Los Angeles Lakers x Washington Wizards
O destaque, porém, acabou sendo o sérvio Nikola Jokic. Ele liderou a intensidade que o time apresentou no último quarto e terminou o confronto com 25 pontos assinalados (foi o cestinha), pegou 15 rebotes e ainda contribuiu com oito assistências.
Ainda sem poder contar com Stephen Curry, fora da equipe pelo 25º jogo consecutivo, os Warriors tiveram como melhores pontuadores Brandin Podziemski e Kristaps Porzingis, que deixaram a quadra com 23 pontos.
Em um embate bastante disputado, o clima entre os atletas ficou tenso no segundo quarto. Zeke Nnaji, pivô reserva do Denver, entrou na partida e se envolveu em uma confusão com De'Anthony Melton e Gary Payton II após uma troca de empurrões entre Murray e LJ Cryer.
No final, porém, com a vitória garantida e os nervos do lugar, o time da casa soube administrar a vantagem diante de sua torcida e confirmou um importante triunfo nesta sua campanha.
ACOMPANHE OS JOGOS DA RODADA DA NOITE DESTE DOMINGO:
Milwaukee Bucks 113 x 127 Los Angeles Clippers
Indiana Pacers 135 x 118 Miami Heat
Charlotte Hornets 99 x 114 Boston Celtics
Toronto Raptors 139 x 87 Orlando Magic
Brooklyn Nets 116 x 99 Sacramento Kings
Portland Trail Blazers 123 x 88 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 102 x 134 Houston Rockets
Oklahoma City Thunder 111 x 100 New York Knicks
Denver Nuggets 116 x 93 Golden State Warriors
CONFIRA AS PARTIDAS DESTA SEGUNDA-FEIRA
Miami Heat x Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks x Boston Celtics
Memphis Grizzlies x Phoenix Suns
Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves
Utah Jazz x Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons
Los Angeles Lakers x Washington Wizards