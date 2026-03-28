Gui Santos volta a ser decisivo e Golden State Warriors ganha 3ª seguida em reabilitação na NBA
Foi a terceira vitória seguida da equipe, que vinha apanhando em sequência e acabou despencando para a 10ª colocação da Conferência Oeste
O brasileiro Gui Santos ganha espaço a cada jogo no Golden State Warriors e voltou a ter participação decisiva nesta sexta-feira (27) à noite, ao anotar 27 pontos na vitória sobre o Washington Wizards, no Chase Center, na Califórnia, no triunfo por 131 a 126, o terceiro seguido na NBA. Sofrendo sem seu astro, Stephen Curry, e também o experiente Jimmy Butler, a equipe da Califórnia encontrou no camisa 15 um bom refúgio.
O técnico Steve Kerr vem sofrendo com as tantas lesões nos Warriors. Diante dos Wizards, ele contou com somente oito jogadores em toda a rotação, após também perder Moses Moody por séria contusão. Al Horford, Seth Curry, De'Anthony Melton, Quinten Post e Nate Williams foram outros desfalques nesta sexta-feira.
O que para a torcida se torna um problema a mais, para Gui Santos, é a chance de demonstrar o seu valor - havia anotado 31 pontos no triunfo sobre o Brooklyn Nets, no jogo passado. Diante dos Wizards, o brasileiro foi quem mais tempo ficou em quadra, com 33 minutos e 21 segundos, três segundos a mais que o companheiro Brandin Podziemski. Com seus 27 pontos, ele ficou a um do cestinha Kristaps Porzingis, seu companheiro, que fez 28.
Foi a terceira vitória seguida da equipe, que vinha apanhando em sequência e acabou despencando para a 10ª colocação da Conferência Oeste, figurando apenas na zona de play inn. Com a reação, encostou em Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers na luta pelo mando de quadra nos jogos que antecederão os playoffs. São 36 triunfos em 74 partidas.
Depois de ir ao intervalo com vantagem de 72 a 60, o Golden State viu os visitantes fazerem um belo terceiro período e assumirem a dianteira, com 94 a 92. E, mesmo fazendo campanha decepcionante na NBA, os Wizards ameaçaram a vitória dos Warriors no período final quando reduziram a desvantagem para somente dois pontos, com 115 a 113.
Mas dois lances livres certeiros de Gui Santos esfriaram a reação adversária e o triunfo, a partir dali, jamais foi ameaçado. Novamente após sofrer faltas, o brasileiro fechou o placar por 131 a 126 acertando seus dois arremessos.
Confira os resultados de sexta-feira:
Indiana Pacers 113 x 114 Los Angeles Clippers
Cleveland Cavaliers 149 x 128 Miami Heat
Boston Celtics 109 x 102 Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder 131 x 113 Chicago Bulls
Memphis Grizzlies 109 x 119 Houston Rockets
Toronto Raptors 119 x 106 New Orleans Pelicans
Denver Nuggets 135 x 129 Utah Jazz
Golden State Warriors 131 x 126 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 93 x 100 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 116 x 99 Blooklyn Nets
CONFIRA OS JOGOS DESTE SÁBADO:
Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons
Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks x Sacramento Kings
Memphis Grizzlies x Chicago Bulls
Phoenix Suns x Utah Jazz