'Se eu tiver oportunidade, vou estar pronto para colaborar', diz Gui Santos sobre disputa do play-in

O Golden State Warriors está a um passo de garantir sua vaga nos Playoffs da temporada 2025-2026 da NBA. Para carimbar o passaporte rumo à pós-temporada, o time de San Francisco precisa superar o Memphis Grizzlies nesta terça-feira em duelo decisivo válido pelo play-in no Chase Center.

Com campanhas idênticas na fase regula, com 48 vitórias e 34 derrotas, os Warriors ficaram com a sétima colocação por critérios de desempate. Confiante, o brasileiro Gui Santos destaca a força da equipe jogando em casa e seu desejo por estar em quadra.

"É uma final. É decisão. Não tem nada mais importante nesse momento, nada em que a gente pense mais agora que não seja vencer o Memphis em casa e avançar aos Playoffs. Tudo que aconteceu ao longo do ano ficou para trás e só dependemos das nossas forças para ir à pós-temporada. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, e a cabeça está toda nesse jogo. Temos um adversário duríssimo, não podemos cometer erros bobos, precisamos ter atenção o tempo todo. Se eu tiver oportunidade, tiver meus minutos, vou estar pronto para colaborar com a equipe", afirmou ele.

Gui vem sendo peça importante da equipe e tem conseguido seu espaço. Nesta temporada, teve médias de 4,1 pontos, 3,1 rebotes, 1,4 assistências em 13,6 minutos nas 56 partidas que disputou.

