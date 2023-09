Guia completo: entenda como funciona o Campeonato Brasileiro

A- A+

Seguindo o mesmo formato de disputa desde 2003, hoje é fácil entender como funciona o Campeonato Brasileiro. Principal disputa de futebol do país, ele está presente na vida de milhões de torcedores desde 1971, quando foi criado pela então CBD (Confederação Brasileira de Desportos), e já passou por diversas formas de competição desde então.

Nestes mais de 50 anos de história, o Brasileirão tornou-se uma parte fundamental da cultura futebolística do Brasil. A cada ano, novos heróis surgem, clubes se destacam e histórias memoráveis são escritas.

O atual campeão é o Palmeiras, que é também o maior vencedor da história do torneio. O Verdão soma 11 conquistas, sendo que quatro dessas conquistas são anteriores ao ano de 1971, que foram reconhecidas oficialmente como títulos brasileiros somente décadas depois.

Confira neste texto tudo que você precisa saber para entender como funciona o Campeonato Brasileiro e, quem sabe, ter melhores insights para a sua aposta no Brasileirão.

Estrutura do Campeonato

O Campeonato Brasileiro é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é dividido em quatro divisões principais: Série A, Série B, Série C e Série D. Vamos focar na Série A, que é a divisão de elite e a mais prestigiada.

Série A

A Série A do Brasileirão é composta por 20 clubes que se enfrentam em um formato de todos contra todos, conhecido como "pontos corridos". Cada time joga 38 partidas ao longo da temporada, 19 em casa e 19 fora, totalizando 380 jogos na competição. As equipes ganham três pontos por vitória, um ponto por empate e nenhum ponto por derrota.

Classificação e pontuação

A classificação no Campeonato Brasileiro é determinada pelo número de pontos conquistados ao longo da temporada. A equipe que acumula o maior número de pontos é coroada campeã, enquanto as quatro últimas equipes na tabela são rebaixadas para a Série B. O critério de desempate em caso de igualdade de pontos leva em consideração:

- Número de vitórias: a equipe com mais vitórias fica em vantagem.

- Saldo de gols: a diferença entre gols marcados e gols sofridos.

- Gols marcados: se o empate persistir, a equipe que marcou mais gols tem a vantagem.

- Confronto direto: se ainda houver empate entre duas equipes, o resultado dos jogos entre elas é considerado.



Vagas para os torneios continentais

Além do título de campeão brasileiro, o Brasileirão garante também vagas nos torneios da Conmebol do ano seguinte. Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, o torneio de clubes mais prestigiado da América do Sul.

O quinto e o sexto colocados conquistam vagas para as fases preliminares, que ficou conhecida por aqui como “Pré-Libertadores”. Já quem termina o Brasileirão entre a sétima e a 12ª colocação vão para a Copa Sul-Americana, que é o segundo torneio mais importante do continente.

Rebaixamento

As quatro equipes com os piores desempenhos na Série A são automaticamente rebaixadas para a Série B do ano seguinte. Da mesma forma que as quatro melhores da “Segundona” sobem para a Série A, substituindo os times rebaixados.

Os clubes que são rebaixados perdem prestígio e receita, tornando essa batalha contra a queda uma parte emocionante e tensa do campeonato.

Transferências de jogadores

Durante a temporada do Brasileirão, é comum que clubes comprem e vendam jogadores. Por conta disso, o período do mercado de transferências é quase um campeonato à parte, com disputa não só entre os 20 times da Série A, mas com todo o mundo do futebol.

A janela de meio do ano (de começo de temporada na Europa) acontece no meio do Campeonato, é bem movimentada e pode ter um impacto significativo no desempenho das equipes, principalmente para as que contam com talentos em ascensão.

Quem já entende como funciona o Campeonato Brasileiro sabe que além das janelas de transferências, tem outro momento que deixa o torcedor aflito: a convocação para a Seleção Brasileira. Muitos torcedores não gostam quando o time do coração tem que “alugar” o craque para a seleção, principalmente quando o Campeonato não passa por uma pausa.

