A- A+

FUTEBOL Guia da última rodada do Brasileirão: saiba o que está em jogo e do que seu time precisa Nove dos dez jogos desta quarta-feira serão realizados de forma simultânea apenas o confronto entre rebaixados, Goiás x América-MG, vai começar às 19h

Nesta quarta-feira acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro e, apesar do Palmeiras ser o virtual campeão, uma vez que tem 99,97% de chances de levar a taça, segundo a Bola de Cristal, do Globo, ainda existem chances matemáticas para Atlético-MG e Flamengo.



As chances são mínimas, diga-se, mas existem. A Bola de Cristal leva em consideração cálculos matemáticos, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Além disso, muita coisa está em jogo — e tudo será decidido a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Nove dos dez jogos serão realizados de forma simultânea — apenas o confronto entre rebaixados, Goiás x América-MG, vai começar às 19h.

Confira abaixo os cenários para o título brasileiro, por vaga à Libertadores e à Sul-americana e para fugir do rebaixamento:

Título

O Palmeiras será campeão vencendo ou empatando com o Cruzeiro. O jogo ocorre em Belo Horizonte e a equipe mineira, que se livrou do rebaixamento, busca agora confirmar vaga na Sul-Americana.

Em caso de derrota paulista, é necessário que Atlético-MG ou Flamengo vençam e tirem uma enorme vantagem no saldo: os mineiros precisam reverter um panorama de, pelo menos, oito gols de vantagem, enquanto os cariocas têm esse número ampliado para, no mínimo, 16 gols. Por isso, as chances matemáticas de ambos são ínfimas: 0,03% para Atlético-MG e quase 0% para Flamengo.

Isso porque o Palmeiras tem 69 pontos e saldo de gols positivo de 31). Atlético-MG e Flamengo têm 66 pontos e podem chegar a 69. Os mineiros tem saldo positivo de 23 gols, e os cariocas, de 15 gols.





Libertadores

Quatro clubes brigam por três vagas para entrar de forma direta na Libertadores. O líder Palmeiras já está garantido na fase de grupos do torneio continental.

Atlético-MG, Flamengo (66) e Grêmio (65) vão à ultima rodada no G4, dependendo apenas deles mesmos para garantir a vaga direta.

O único que ainda pode fisgar uma vaga é o Botafogo (64), que não vence há dez rodadas — a última vitória foi em 18 de outubro, contra o América-MG.

Para isso, precisaria vencer o Inter em Porto Alegre e torcer por pelo menos um destes cenários para assim superar qualquer um dos três rivais nos critérios de desempate:

Empate ou derrota do Atlético-MG para o Bahia

Empate ou derrota do Flamengo para o São Paulo

Empate ou derrota do Grêmio para o Fluminense

Sul-Americana

Na penúltima rodada, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians se garantiram na Sul-Americana de 2024 (o Athletico-PR também está nesta lista). Agora, apenas a 14ª e última vaga está em aberto.

O Cruzeiro empatou com o Botafogo, se livrou do rebaixamento e, de quebra, ficou bem perto de se garantir na Sul-Americana. A equipe mineira chegou aos 46 pontos. Segundo a Bola de Cristal, do GLOBO, o Cruzeiro tem 90,10% de chance de fisgar esta última vaga.

O Santos, que ainda luta contra a queda para a Série B, é o único que pode atormentar a vida dos mineiros nos critérios de desempate: o time soma 43 pontos e, se vencer, pode assumir a 14ª posição — neste caso, é preciso de uma vitória simples do Palmeiras sobre o elenco cruzeirense. Suas chances são de 9,90%.

Rebaixamento

Um rebaixado ainda será definido. Bahia, Vasco e Santos vão para a última rodada com risco de queda — desde a 36ª rodada, já é sabido que Goiás, Coritiba e América-MG vão disputar a Série B em 2024.

O Bahia tem 68,9% chance de queda, segundo a Bola de Cristal, do O Globo, contra 24,9% de Vasco e 6,2% de Santos, respectivamente.

Veja os cenários de cada time para permanecer na primeira divisão:

Bahia (x Atlético-MG) – 41 pontos

Caso vença: precisaria torcer para não triunfo de Vasco ou Santos

Caso empate: precisaria torcer para derrota do Vasco

Caso perca: será rebaixado

Vasco (x Red Bull Bragantino) – 42 pontos

Caso vença: jogará a Série A em 2024

Caso empate: precisaria torcer para não triunfo de Bahia ou Santos

Caso perca: precisaria torcer para derrota do Bahia

Santos (x Fortaleza) – 43 pontos

Caso vença: jogará a Série A em 2024

Caso empate: precisaria torcer para Vasco e Bahia não vencerem

Caso perca: precisaria torcer para o Vasco não pontuar e o Bahia não vencer

Veja também

Brasileirão Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão