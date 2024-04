A- A+

Brasileirão Guia do Brasileirão: Confira o que esperar de cada time para o Campeonato Brasileiro de 2024 Nesta primeira parte, saiba algum dos destaques de dez clubes que vão disputar a elite do futebol nacional

O Brasileirão está de volta. Um dos campeonatos mais equilibrados do mundo começa neste fim de semana prometendo mais uma edição de tirar o fôlego. No sábado (13), quatro jogos iniciam os trabalhos da competição. No domingo (14), seis partidas complementam a rodada, com destaque para as estreias de Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Série A não conta com representantes pernambucanos. O Sport novamente bateu na trave na última Série B e acabou não conseguindo o acesso. Contudo, o Nordeste ganha o reforço do Vitória - campeão da Série B de 2023 -, que se junta ao Fortaleza e ao Bahia.

A maior ausência desse ano, sem dúvidas, será a do Santos. Segundo maior campeão do Brasileirão com oito títulos, o Peixe fez campanha pífia no ano passado e amargurou o seu primeiro rebaixamento da história. Por outro lado, o seu rival Palmeiras vem com tudo para a edição desse ano e tenta emplacar um tricampeonato consecutivo.

Confira a seguir um guia dos participantes do Brasileirão deste ano.

Athletico Paranaense

O Athletico chega para esse Brasileirão embalado pelo título do Campeonato Paranaense em cima do Maringá. O Furacão, aliás, está invicto desde a chegada de Cuca ao comando do time, somando 100% de aproveitamento até agora. Para essa Série A, o clube deposita suas esperanças em Bento, convocado para a Seleção, Fernandinho, ex-Manchester City, além do artilheiro Pablo.

Treinador: Cuca.

Destaques: Bento (goleiro), Fernandinho (voltante) e Pablo (atacante).

Expectativa: luta por Libertadores.

Última campanha: 8º lugar.

Atlético Goianiense

O Atlético Goianiense foi um dos times que conseguiu acesso à Série A na última temporada. Nessa temporada, o Dragão fez um bom começo de ano e garantiu o título do Campeonato Goiano em cima do rival Vila Nova. O clube conta com dois velhos conhecidos do Sport para tentar fazer uma boa campanha no Brasileirão: o técnico Jair Ventura e o atcante Vágner Love.

Treinador: Jair Ventura.

Destaques: Vágner Love (atacante), Luiz Fernando (atacante) e Yony González (atacante).

Expectativa: luta pelo meio de tabela.

Última campanha: 4º lugar (Série B).

Atlético Mineiro

Fechando a lista dos Atléticos, eis que surge o mais forte no papel, o Mineiro. O Galo foi campeão estadual em cima do maior rival e começou a Libertadores com tudo - duas vitórias em dois jogos. Sob o comando do argentino Gabriel Milito, o clube promete lutar pelo título, especialmente pela força do elenco, que conta com nomes de destques em todas as posições.

Treinador: Gabriel Milito.

Destaques: Éverson (goleiro), Guilherme Arana (lateral), Gustavo Scarpa (meia), Paulinho (atacante) e Hulk (atacante).

Expectativa: luta pelo título.

Última campanha: 3º lugar.

Bahia

Escapando do rebaixamento para a Série B apenas na última rodada, no ano passado, o Bahia espera um ano mais tranquilo desta vez. Apesar de ter sido vice-campeão estadual para o Vitória, o Tricolor de Aço faz grande campanha na Copa do Nordeste, estando na semifinal. Os baianos também tem agora um elenco mais qualificado que na temporada passada, contando com Éverton Ribeiro como principal destaque.

Treinador: Rogério Ceni.

Destaques: Gilberto (lateral), Éverton Ribeiro (meia) e Luciano Juba (atacante).

Expectativa: vaga na Sul-Americana.

Última campanha: 16º lugar.

Botafogo

Maior surpresa da temporada passada, o Botafogo terminou o último Brasileirão com um gosto amargo. O Glorioso liderou a competição por 31 rodadas, mas acabou sucumbindo na reta final e perdendo o título. O clube não faz boa temporada até aqui, ficando de fora da final do Carioca e perdendo os dois primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores.

Treinador: Arthur Jorge.

Destaques: Luiz Henrique (atacante), Júnior Santos (atacante) e Tiquinho Soares (atacante).

expectativa: vaga na Sul-Americana.

Última campanha: 5º lugar.

Corinthians

O Corinthians fez uma campanha fraca no último Brasileirão. O Timão terminou na 13º colocação e chegou a flertar com o rebaixamento durante a campanha. Este ano o começo do time também não foi muito animador no estadual. O clube ficou de fora das quartas de final e recebeu muitas críticas da torcida pelas fracas atuções.

Treinadro: António Oliveira.

Destaques: Cássio (goleiro), Félix Torres (zagueiro) e Yuri Alberto (atacante).

Expectativa: vaga na Sul-Americana.

Última campanha: 13º lugar.

Criciúma

Dez anos depois, o Criciúma está de volta à elite do futebol nacional. O Tigre fez um bom começo de temporada e foi campeão catarinense. O clube manteve o técnico Cláudio Tencati e fez contratações pontuais, incluindo a do congolês Yannick Bolasie, que tem passagnes por Everton e Crystal Palace, da Inglaterra. Recentemente, Arthur Caíke, que atuou pelo Sport no começo desse ano, foi outro a se juntar à equipe.

Treinadro: Cláudio Tencati.

Destaques: Marquinhos Gabriel (meia), Felipe Vizeu (atacante) e Yannick Bolaise (atacante).

Expectativa: vaga na Sul-Americana.

Última campanha: 3º lugar (Série B).

Cruzeiro

Assim como o Corinthians, o Cruzeiro fez uma campanha fraca no último Brasileirão, terminando em 14º. O começo deste ano também vem sendo preocupante para a Raposa, com eliminação precoce na Copa do Brasil na primeira fase para o Sousa-PB e vice-campeonato no estadual para o Atlético Mineiro. O clube esta edição também terá o desafio de conciliar o Brasileirão e a Sul-Americana.

Treinador: Fernando Seabra.

Destaques: Rafael Cabral (goleiro), Lucas Silva (meia), Juan Dinenno (atacante).

Expectativa: vaga na Sul-Americana.

Última campanha: 14º lugar.

Cuiabá

Desde 2021 na Primeira Divisão, o Cuiabá tenta permanecer mais um ano na elite. Contudo, esta temporada o Dourado pode ter dificuldades, especialmente pela saída do técnico António Oliveira para o Corinthians. Apesar disso, o time conseguiu o título do Estadual sob o comando do interino Luiz Fernando Lubel.

Treinador: Luiz Fernando Lubel.

Destaques: Walter (goleiro), Deyverson (atacante) e Clayson (atacante).

Expectativa: luta para não cair.

Última campanha: 12º lugar.

Flamengo

Quatro anos sem saber o que é vencer o Campeonato Brasileiro, o Flamengo enxerga na edição de 2024 uma ótima oportunidade de voltar vencer o título. O Rubro-negro fez um começo de ano avassalador, conquistando o Campeonato Carioca com sobras. Sob o comando de Tite, o clube também fortaleceu o setor defensivo, tendo sofrido apenas dois gols em 17 partidas.

Treinador: Tite.

Destaques: Fabrício Bruno (zagueiro), Arrascaeta (meia), Pedro (atacante) e Everton (atacante)

Expectativa: luta pelo título.

Última campanha: 4º lugar.

Fluminense



Atual campeão da Libertadores, o Fluminense teve um começo de temporada abaixo do esperado. No estadual, o Tricolor foi eliminado pelo maior rival, Flamengo, na semifinal da competição. Em fevereiro, foi campeão da Recopa Sul-Americana após vencer a LDU por 2 a 0 no Maracanã, superando o placar de desvantagem no jogo de ida. Sem conquistar um título do Brasileiro há 11 anos, Diniz terá que driblar a dificuldade de conciliar o calendário de competições e garantir rendimento máximo dos jogadores na Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileiro se quiser levantar a taça.



Treinador: Fernando Diniz

Destaques: Germán Cano (atacante), André (volante) e Jhon Arias (atacante)

Expectativa: luta por Libertadores

Última campanha: 7º lugar.

Fortaleza



Vice-campeão no estadual, o Fortaleza teve o sonho do hexa interrompido pelo seu maior rival, o Ceará. Na Copa do Nordeste, o Tricolor irá brigar por uma vaga na semifinal com o Altos-PI. Na última temporada do Brasileiro, a equipe cearense ocupou o 10º lugar da tabela e se classificou para a Sul-Americana, competição onde irá disputar uma vaga às oitavas de final. Com Vojvoda no comando, expectativa é que o Fortaleza repita os feitos de 2023 e consiga uma vaga no campeonato internacional.

Treinador: Juan Pablo Vojvoda

Destaques: Yago Pikachu (atacante), Tinga (lateral)

Expectativa: vaga na Sul-Americana

Última campanha: 10º lugar.

Grêmio

O Grêmio de Renato Gaúcho chega ao Brasileiro após ser campeão estadual, porém, sem empolgar. Por priorizar o Campeonato Gaúcho, a equipe iniciou a Libertadores com duas derrotas. Na temporada passada, foi vice-campeão do Brasileirão, com apenas dois pontos de diferença para o Palmeiras. Com reforços no ataque, a expectativa é que o Tricolor lute novamente pela vaga na Libertadores.

Treinador: Renato Gaúcho

Destaques: Villasanti (volante), Soteldo (atacante)

Expectativa: luta por vaga na Libertadores

Última campanha: 2º lugar.

Internacional

Sem conquistar o Brasileiro há 45 anos, o Internacional contratou 11 reforços para a temporada e vem com força máxima na disputa pelo título. Sem a conquista do estadual após ser eliminado pelo Juventude nos pênaltis e sem a Libertadores para disputar, o Colorado terá foco total na Série A.

Treinador: Eduardo Coudet

Destaques: Enner Valencia (atacante), Alan Patrick (atacante)

Expectativa: luta pelo título

Última campanha: 9º lugar.



