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Futebol Guilherme avalia chances de permanência de comissão técnica em 2027 no Náutico Treinador indicou que, ao lado de Hélio dos Anjos, vai analisar possível continuidade, mas reforça que cenário depende de como o Timbu vai terminar a Série B

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Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos continuarão no Náutico para 2027? A Série B do Campeonato Brasileiro nem acabou, mas a comissão técnica já foi questionada sobre a chance de seguir com o trabalho no ano seguinte.



Análise

“A matemática é simples. Nós estamos há um ano e meio e falta um ano de contrato praticamente. Então está mais próximo do fim do que do começo. Nós vamos analisar, sentar e se for de nosso interesse permanecer, assim será a continuidade, sendo do interesse do clube também. Se não for, o clube precisa acertar toda a situação de multa”, iniciou.

“O principal aspecto é alcançarmos o principal objetivo hoje (permanência na Série B) para depois conseguir a possibilidade de um acesso. Comenta-se muito que Hélio e Guilherme são caros, mas o mercado vem aceitando isso bem. Já teve clube no meio do ano querendo contar conosco e talvez no final do ano tenham essas possibilidades. Vamos estudar e ver aquilo que vai ser melhor”, apontou.

Guilherme, então auxiliar de Hélio dos Anjos, foi alçado nesta temporada ao posto de treinador ao lado do pai. No comando do Náutico, Hélio, que está em sua quinta passagem, é o técnico mais longevo do clube no século, com mais de 500 dias no comando - considerando o atual recorte, iniciado em abril de 2025. No Timbu, ele coleciona dois acessos (2007 e 2026) e um título do Campeonato Pernambucano (2021).

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