Futebol Guilherme cita busca por lateral-esquerdo e diz que Igor Fernandes será zagueiro em 2026 Lateral já vinha atuando na zaga com o técnico Hélio dos Anjos e ficará fixo na função

O Náutico já realizou até o momento 11 contratações para a temporada 2026 e a 12ª e, em princípio, será a de um lateral-esquerdo. Segundo o técnico Guilherme dos Anjos, o Timbu foca no setor, principalmente por considerar que um dos atletas da posição, Igor Fernandes, assumirá outra missão neste ano.





“Estamos buscando um lateral-esquerdo e (depois) vamos dar um tempo (nos reforços)”, afirmou Guilherme, demonstrando estar satisfeito quanto ao processo atual de reforços do Náutico.

“Hoje, eu vejo que, dos últimos clubes que iniciei a temporada, esse trabalho foi o mais fluído, com uma comunicação extremamente positiva, sem muito melindre e isso é muito positivo para quem precisa desenvolver uma equipe competitiva”, completou. O Timbu ainda quer nas próximas semanas fechar com um zagueiro, um meia e um centroavante.

Na lateral esquerda, o Náutico conta hoje com Luiz Paulo, Yuri Silva e Igor Fernandes. O último, porém, será utilizado como prioridade na zaga, função que já vinha desempenhando em alguns jogos na temporada passada.

“Igor como opção para a zaga é realidade desde o ano passado. Para este ano, nós já tínhamos a questão de utilizá-lo como primeira opção na zaga e segunda na lateral. Conversamos com o atleta e vimos um potencial enorme para a função na Série B e Série A. Tem excepcional saída de bola, muita velocidade. Tem ao natural esse embate forte. Tínhamos Carlinhos pela esquerda e Igor aberto também e, nos níveis estatísticos de embate, o de Igor era melhor que o de Carlinhos”, apontou.

“Vejo Igor como um zagueiro moderno, principalmente para jogar nessa condição que jogamos. Não sofre na velocidade, nem no embate. Muito bom por cima e com saída de bola de alto nível. Não tenho dúvidas que eles nos entregará na função algo muito acima da média do que as pessoas esperam de um defensor. Na Série B, eu vejo que ele é um zagueiro que a Primeira Divisão vai buscar pela característica e pelo nível de exigência da competição. Isso não significa que não vamos utilizá-lo na lateral esquerda, mas já temos Yuri e traremos outra”, frisou.

O Náutico já oficializou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga; os laterais Reginaldo e Yuri Silva; o zagueiro Wanderson; os volantes Ramon Carvalho e Luiz Felipe, ainda não anunciado; os meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.



Na temporada, o Náutico estreia oficialmente na sexta-feira (9), contra o Maguary, nos Aflitos, pela abertura do Campeonato Pernambucano 2026.

