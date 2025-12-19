Guilherme cita "janela complexa" para contratações do Náutico

A- A+

A montagem de elenco do Náutico para a temporada 2026 tem sido feita de forma criteriosa, afirmou o técnico da equipe, Guilherme dos Anjos. Segundo o profissional, aspectos físicos, técnicos e pessoais são levados em consideração na hora de decidir os nomes que defenderão o clube.





Complexidade



“Temos uma janela bem complexa. Todas as equipes estão sofrendo bastante com relação à inflação que teve no mercado. Temos muito critério, atenção e consciência. A montagem do elenco é feita em conjunto, com inúmeros critérios desenvolvidos internamente para sermos assertivos", declarou.



"Só vamos descobrir a assertividade com o resultado que vamos conseguir gerar ou não. A ideia é buscar o melhor. O mais importante é entender que precisamos ser bastante criteriosos e não abrir mão disso. Lá na frente vamos entender o quão válido é”, completou.



Até o momento, o Náutico trouxe o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Leandro Vilela, Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho, Jonas Toró e Júnior Todinho.



"Estamos buscando aquilo que a divisão exige. Um nível de competitividade alta, número de jogos maior, intensidade maior em comparação com a Série C. Temos de buscar um perfil de atleta que atenda essa demanda. A Série B passou a ter uma exigência técnica e física consideravelmente maior. Nossa busca por reforços também passa por esse critério técnico”, declarou.



Profissionalismo



O outro treinador alvirrubro, Hélio dos Anjos, chamou atenção para o fato de o clube também pesquisar sobre o perfil comportamental dos atletas.



"Queremos competitividade e qualidade técnica. Para isso, é preciso ter atletas com saúde. Fazemos pesquisas em cima de números e da parte profissional. Alguns atletas já conhecemos no dia a dia o comportamento, como é o caso do Wanderson, que foi meu jogador (na Ponte Preta). O nosso modelo de jogo exige capacidade física e intensidade acima do natural. Que dói um pouco, mas tem de ser assim”, iniciou.



“Não vamos abrir mão também da questão profissional. É um plano decisivo. Qualquer problema no aspecto disciplinar é alto. Dispensar e discutir por falta de profissionalismo tem grande influência na estrutura financeira do clube”, reforçou.



No ano que vem , o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube não obteve classificação para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A estreia oficial em 2026 seria dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Estadual.

