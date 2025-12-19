Sex, 19 de Dezembro

Futebol

Guilherme cita "janela complexa" para contratações do Náutico

Treinador alvirrubro declarou que Timbu precisa ser criterioso na hora de fechar com os reforços para 2026

Guilherme dos Anjos, técnico do NáuticoGuilherme dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

A montagem de elenco do Náutico para a temporada 2026 tem sido feita de forma criteriosa, afirmou o técnico da equipe, Guilherme dos Anjos. Segundo o profissional, aspectos físicos, técnicos e pessoais são levados em consideração na hora de decidir os nomes que defenderão o clube.

Complexidade

“Temos uma janela bem complexa. Todas as equipes estão sofrendo bastante com relação à inflação que teve no mercado. Temos muito critério, atenção e consciência. A montagem do elenco é feita em conjunto, com inúmeros critérios desenvolvidos internamente para sermos assertivos", declarou. 

"Só vamos descobrir a assertividade com o resultado que vamos conseguir gerar ou não. A ideia é buscar o melhor. O mais importante é entender que precisamos ser bastante criteriosos e não abrir mão disso. Lá na frente vamos entender o quão válido é”, completou. 

Até o momento, o Náutico trouxe o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Leandro Vilela, Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho, Jonas Toró e Júnior Todinho.

"Estamos buscando aquilo que a divisão exige. Um nível de competitividade alta, número de jogos maior, intensidade maior em comparação com a Série C. Temos de buscar um perfil de atleta que atenda essa demanda. A Série B passou a ter uma exigência técnica e física consideravelmente maior. Nossa busca por reforços também passa por esse critério técnico”, declarou. 

Profissionalismo

O outro treinador alvirrubro, Hélio dos Anjos, chamou atenção para o fato de o clube também pesquisar sobre o perfil comportamental dos atletas. 

"Queremos competitividade e qualidade técnica. Para isso, é preciso ter atletas com saúde. Fazemos pesquisas em cima de números e da parte profissional. Alguns atletas já conhecemos no dia a dia o comportamento, como é o caso do Wanderson, que foi meu jogador (na Ponte Preta). O nosso modelo de jogo exige capacidade física e intensidade acima do natural. Que dói um pouco, mas tem de ser assim”, iniciou.

“Não vamos abrir mão também da questão profissional. É um plano decisivo. Qualquer problema no aspecto disciplinar é alto. Dispensar e discutir por falta de profissionalismo tem grande influência na estrutura financeira do clube”, reforçou.

No ano que vem , o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube não obteve classificação para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A estreia oficial em 2026 seria dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Estadual.

 

