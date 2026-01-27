A- A+

Futebol Guilherme dos Anjos confessa desejo do Náutico em trazer de volta Carlinhos Zagueiro, que defendeu o Timbu em 2025, está no Noroeste, mas pode retornar após o fim do Paulistão

Uma das prioridades do Náutico para 2026 era conseguir a permanência do zagueiro Carlinhos, que estava no time pernambucano por empréstimo do Noroeste. O jogador, porém, precisou regressar ao clube de Bauru. Mas o Timbu não desistiu de ter o defensor. A meta agora é tentar trazê-lo após a disputa do Campeonato Paulista.







“Não somos levianos ao ponto de somente pensar nisso. Seria um risco por conta das circunstâncias naturais de mercado, mas eu abriria mão de todo e qualquer atleta (em negociação) para ter Carlinhos aqui, a partir do momento que ele entender que é possível e que Noroeste e Náutico entenderem que é possível”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.



Carlinhos participou dos cinco jogos do Noroeste pelo Paulistão deste ano. A primeira fase do torneio se encerra no dia 15 de fevereiro e a equipe do defensor está na zona de rebaixamento, na 15ª posição, com apenas quatro pontos.



No Náutico, o jogador participou de 16 partidas e marcou um gol, na vitória sobre o Ituano, pela Série C do ano passado.

Antes de Carlinhos, porém, o Náutico pretende trazer mais um atleta antes do término do prazo de inscrições para a disputa do Estadual, no dia 30 de janeiro.

“Temos perspectivas e esperamos conseguir colocar mais um atleta (no elenco) até sexta-feira. Tudo está bem com a parte técnica e a análise de desempenho, mas ainda estamos acertando aspectos burocráticos. Estamos nessa expectativa”, indicou o treinador.

