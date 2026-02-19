Guilherme despista sobre Felipe Cardoso e cita Muriel e Mateus Silva como dúvidas para o clássico

A- A+

O goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva seguem como dúvida para o jogo do Náutico diante do Santa Cruz, domingo (22), nos Aflitos, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. A informação foi passada pelo técnico alvirrubro, Guilherme dos Anjos.









“Eles estão em transição e esperamos contar com os dois. Mas ainda são dúvida (para o jogo). Mateus tem uma questão da articulação. Teve um problema também no ligamento, mas é pequeno e tudo está condicionado ao nível de dor, de tirar o inchaço e trabalhar a mobilidade do tornozelo. Já Muriel tem um caso mais específico, muscular, e respeitamos alguns processos. Se ele passar por alguns critérios, terá possibilidade de jogo”, afirmou.



A dupla saiu de campo ainda no primeiro tempo do jogo de ida contra o Santa Cruz, na Arena. Mateus deixou o gramado reclamando de dores no tornozelo, enquanto Muriel foi substituído por problema na coxa. Na ocasião, foram substituídos por Wanderson e Guruceaga, respectivamente. Nomes que podem pintar na equipe titular no fim de semana.



Mesmo com a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 1x0, Guilherme rechaçou o clima e favoritismo no lado alvirrubro, embora confirmando que o nível de confiança na classificação à final está alto.



“Nós estamos sendo colocados como favoritos, mas não nos entendemos assim. A crítica, os torcedores nossos ou deles entenderem que existe um favorito faz parte, mas o principal aspecto é que precisamos chegar à final em função dos objetivos que conquistaremos para o próximo ano. Será uma partida decisiva, independente de ser um clássico, mas que se torna ainda mais por ser um clássico”, frisou.



“Nosso nível de confiança está alto. Estaremos em casa e a presença do torcedor será fundamental. Ele já viu o potencial que os Aflitos tem, que o Náutico tem com a torcida em conjunto”, completou.



Despistou



Questionado sobre a proximidade do acerto do Náutico com o meia-atacante Felipe Cardoso, ex-Vitória, Guilherme despistou. “Ele é um atleta que foi do Vitória e terminou contrato. Mas como ele não foi anunciado, eu não posso falar mais do que isso”, disse.

Veja também