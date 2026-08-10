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FUTEBOL Guilherme diz que Náutico vai procurar mais dois atletas no mercado Timbu pretende ampliar número de reforços para a sequência do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico não desistiu de trazer mais reforços para a sequência da temporada 2026. De acordo com o técnico Guilherme dos Anjos, o Timbu ainda está de olho em pelo menos mais duas peças para aumentar o leque de opções na Série B do Campeonato Brasileiro.

Guilherme, porém, ressaltou que o Náutico não fará “loucuras” na janela de transferências, destacando ainda que o clube está satisfeito com o desempenho inicial das peças que desembarcaram recentemente, casos do zagueiro Léo Índio, do lateral Ryan, do meia Jean Carlos e do atacante Borasi.

“Estamos fazendo buscas dentro da realidade do Náutico. Pontualmente, elas estão surtindo um efeito positivo. Os jogadores vão evoluir ainda. Jean, por exemplo, foi a contratação de peso e já mostrou que será um jogador diferenciado”, afirmou.

“Sempre buscamos tratar as coisas com clareza. Tem gente que vai gostar e outros que não vão gostar. Posso fazer nada. Não vou jogar confete para dizer que vamoscontratar X, Y ou Z. Conheço o presidente (Bruno Becker) e ele também não é de sonhar fora da caixa. Tratamos isso com seriedade, entendendo a nossa realidade”, completou.

O treinador também voltou a alertar que o Náutico também precisará evoluir em questões fora das quatro linhas para não correr o risco de fazer a queda de desempenho terminar em novo rebaixamento à Série C. O Timbu é atualmente o 14º colocado da Série B, com 26 pontos.

“Precisamos melhorar a estrutura e nosso orçamento passo a passo com a busca de recursos, mas não se melhora isso em 15 dias dentro de uma competição. Se achar que vai melhorar assim, a gente vai amargar o que aconteceu aqui outras vezes. Se tomar uma decisão intempestiva e achar que vai conduzir as coisas dessa forma, vai passar mais três, quatro anos voltando para a Série C”, alertou.

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