Guilherme dos Anjos acusa quarto árbitro de ameaçar agredir preparador do Náutico
Caso ocorreu no intervalo da partida do Timbu diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano
O técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, acusou o quarto árbito Tiago Lima Vieira de ameaçar agredir o preparador físico do clube, Thomaz Lucena, durante discussão no intervalo da partida do Timbu diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Na confusão, o profissional alvirrubro acabou expulso.
“Fiquei desapontado com o ser humano mesmo. Ele (Tiago) ameaçou agredir o Thomaz. Disse ‘eu vou te bater, vou dar um soco na sua cara’. O professor é de estopim curto, mas ele nunca falaria que vai agredir alguém. Isso é desnecessário. Ele tem os erros dele e cobra bastante dele sobre isso, mas nunca falávamos de agredir alguém. Ele pode expulsar o Thomaz, mas não pode falar que vai agredir alguém", citou Guilherme.
Na súmula, o árbitro Paulo Belence relatou que a expulsão do preparador do Náutico seu por conta do profissional desferir as seguintes palavras ao quarto árbitro: "o treinador do Decisão está cagando em você, seu bosta".
Com a expulsão, o preparador do Náutico não poderá participar da comissão que estará nos Aflitos para o Clássico dos Clássicos contra o Sport, nos Aflitos, pela terceira rodada do Estadual.