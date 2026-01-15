A- A+

Futebol Guilherme dos Anjos acusa quarto árbitro de ameaçar agredir preparador do Náutico Caso ocorreu no intervalo da partida do Timbu diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

O técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, acusou o quarto árbito Tiago Lima Vieira de ameaçar agredir o preparador físico do clube, Thomaz Lucena, durante discussão no intervalo da partida do Timbu diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Na confusão, o profissional alvirrubro acabou expulso.





“Fiquei desapontado com o ser humano mesmo. Ele (Tiago) ameaçou agredir o Thomaz. Disse ‘eu vou te bater, vou dar um soco na sua cara’. O professor é de estopim curto, mas ele nunca falaria que vai agredir alguém. Isso é desnecessário. Ele tem os erros dele e cobra bastante dele sobre isso, mas nunca falávamos de agredir alguém. Ele pode expulsar o Thomaz, mas não pode falar que vai agredir alguém", citou Guilherme.

Na súmula, o árbitro Paulo Belence relatou que a expulsão do preparador do Náutico seu por conta do profissional desferir as seguintes palavras ao quarto árbitro: "o treinador do Decisão está cagando em você, seu bosta".

Com a expulsão, o preparador do Náutico não poderá participar da comissão que estará nos Aflitos para o Clássico dos Clássicos contra o Sport, nos Aflitos, pela terceira rodada do Estadual.

