Guilherme dos Anjos admite momento de oscilação, mas elogia atuação do Náutico contra Juventude

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O Náutico amargou mais um tropeço jogando dentro de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. No último domingo (5), o Timbu ficou no empate sem gols com o Juventude, em pleno Esportes da Sorte Aflitos, pela 16ª rodada da competição.



Apesar disso, o técnico Guilheme dos Anjos elogiou a performance da equipe e pediu tranquilidade para superar o momento de oscilação.



"Acho que tem que ter serenidade, tranquilidade para passar por esse tipo de momento [sem vitórias] que a gente já passou inúmeras vezes dentro da carreira. Acho que é normal, como eu já citei, e sempre repito, todas as equipes vão oscilar dentro da competição, não é só o Náutico que oscila em termos de resultado", concluiu.





Melhora na performance, mas sem gols

Para o treinador, o rendimento do Náutico diante do Juventude foi superior ao futebol apresentado em rodadas anteriores, como na dura derrota por 1 a 0 contra o Goiás. Segundo ele, as estatísticas ofensivas da partida foram amplamente favoráveis ao Timbu.



"Realmente, é um momento de oscilação de resultado. Acho que o que deixa a gente feliz é que nessa partida a gente não oscilou tanto em performance. A gente conseguiu voltar a ser uma equipe que deixa o adversário bem longe do gol, que cria mais chances claras... Porém, a gente conseguiu inibir muito bem (os contra-ataques). Infelizmente, o gol não veio", analisou.

Dodô, meia do Náutico. Foto: Rafael Vieira/CNC



O jejum de gols em casa foi o principal questionamento da coletiva. Embora a equipe alvirrubra configure entre os melhores ataques do campeonato, o time não marca nos Aflitos há três jogos.



"O gol é o aspecto mais difícil do jogo, sem dúvida alguma. Nós temos um ataque positivo, apesar disso. Dentro da competição como um todo, nós estamos entre os melhores números ofensivos, tanto de criação, são esses números que geram possibilidade de gol, mas também número de gols. Uma pena não ter feito gol hoje. É trabalho, sem duvida", pontuou.



Próximo confronto

Com a sequência sem vitórias, o Náutico agora tenta recuperar os pontos perdidos longe de seus domínios.



Atualmente na 12ª colocação da Segundona, com 21 pontos, o Timbu volta a campo no próximo domingo (12), às 16h, contra o Avaí, no Estádio da Ressacada.

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