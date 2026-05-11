A- A+

Futebol Técnico do Náutico celebra melhor aproveitamento ofensivo Goleada por 4x0 diante do América-MG, nos Aflitos, premiou melhora ofensiva do Timbu na Série B

A efetividade ofensiva foi o grande trunfo do Náutico na vitória por 4x0 diante do América-MG, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O placar elástico, na visão do técnico Guilherme dos Anjos, premiou um time que já vinha com dados positivos no quesito de construção de jogadas, mas que ainda pecava nas finalizações.







Vantagem

"Nossos números permaneceram muito parecidos. O grande lance foi a efetividade. Antes da expulsão (do América-MG), nós já estávamos com superioridade estatística (ofensiva). É mérito dos atletas tornar isso em gols”, iniciou.

Boa parte do sucesso está no desempenho do trio ofensivo, formado por Victor Andrade, Derek e Vinícius. Cada um deles foi elogiado pelo treinador, com destaque para o capitão alvirrubro, autor de dois gols na partida.

"O gol é o ponto máximo do futebol, vale muito mercado. Victor, apesar de não ter participado de gols de forma direta, foi bem taticamente. Tudo que mencionei sobre ele na última coletiva pré-jogo, de que ele precisava evoluir em alguns aspectos, ele evoluiu na semana e virou titular. Transferiu isso para o jogo. Não queremos um atleta perfeito, mas ele precisa se entregar taticamente para termos um conjunto efetivo", afirmou.

"Já Derek é um jogador tático. É tudo que buscamos em um centroavante. Ataca o espaço e abaixa a linha do adversário. Deu assistência para gol porque arrastou bem a jogada", detalhou o técnico.

Sobre Vinícius, Guilherme valorizou o papel polivalente do atleta no ataque. Perante o América-MG, o jogador foi deslocado do lado esquerdo para o lado direito.

"Vinícius destoou. Foi muito acima. Pisou na área, fez o lado direito, que é algo que ele mesmo se propôs a fazer. Já tinha feito bem aqui o lado esquerdo e a função de falso 9. Foi talvez o melhor jogo deles das últimas 20 partidas", apontou.



Classificação

Com o resultado, o Náutico pulou para a quarta posição, com 13 pontos. Na próxima rodada, os alvirrubros pegam o Operário-PR, sábado (16), no Germano Kruger. Invicto há três jogos, o Timbu mira crescer ainda mais na Série B, mas sem perder o discurso humilde.

"Temos uma competição longa e não tenho dúvidas de que vamos brigar por coisas maiores do que as pessoas imaginavam no início da competição", completou o técnico.

Veja também