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Náutico Guilherme dos Anjos cobra amadurecimento do Náutico em momentos de pressão: "Temos que evoluir" Treinador usou exemplo da última Série C para afirmar que elenco pode se comportar melhor nos momentos difíceis

Em entrevista coletiva longa, o técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, falou o que espera da equipe para a sequência da temporada. Passado o vice-campeonato estadual diante do Sport, o treinador acredita que o elenco precisa "amadurecer" para lidar com os momentos de pressão. Principalmente com a Série B batendo à porta. A competição é o principal objetivo do clube da Rosa e Silva no ano.

Guilherme usou como exemplo o elenco formado no ano passado, que em meio aos momentos difíceis, conseguiu conquistar o acesso, mesmo chegando na última rodada do quadrangular da Série C, pelo Grupo B, em último lugar.

"Acho que em momentos pontuais e comportamentais, nós temos que evoluir. Espero da nossa equipe um amadurecimento maior sobre alguns momentos de pressão, é algo que precisamos trabalhar. Funcionou assim no último grupo que a gente formou. Esse é um novo grupo, com a entrada de inúmeros novos atletas, naturalmente. A gente tem que usar o momento difícil para amadurecer e para, a partir do momento que você vem com ele novamente, evoluir na atitude, no comportamento e em tudo que impacta no jogo", falou Guilherme.

Mesmo diante da cobrança por evolução no comportamento, o treinador fez questão de exaltar os números apresentados pela equipe no Pernambucano, com o objetivo de afirmar que o Náutico chega forte para a disputa da Segunda Divisão, apesar do nível de enfrentamento ser maior. O Alvirrubro fechou o campeonato com mais vitórias, o melhor ataque e a melhor defesa.

"Se nós conseguirmos repetir as estatísticas que tivemos no Pernambucano, isso não é simples. Vamos enfrentar adversários de nível de qualidade altíssimo. Naturalmente, são confrontos totalmente diferentes. Mas se conseguirmos ter uma manutenção positiva, não quero dizer que vamos repetir 76% de aproveitamento, mas o mais próximo que a gente chegar disso, vamos estar conquistando coisas positivas dentro da próxima competição", salientou.

Em ritmo de preparação, o Náutico estreia na Série B do Brasileiro no próximo dia 22, um domingo. Às 16h, o Timbu vai receber o Criciúma, no Estádio dos Aflitos.

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