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FUTEBOL Guilherme dos Anjos cobra eficiência após derrota do Náutico nos Aflitos Treinador reconhece domínio da equipe, mas admite falhas nas finalizações: "Não adianta controlar o jogo e não vencer"

O Náutico voltou a deixar o campo dos Aflitos frustrado na noite deste sábado (18). Apesar de apresentar volume de jogo e controlar boa parte da partida contra o São Bernardo, a equipe alvirrubra não conseguiu transformar o desempenho em resultado e acabou derrotada diante da sua torcida mais uma vez.

Após o confronto, o técnico Guilherme dos Anjos reconheceu o domínio do time em campo, mas foi direto ao apontar o principal problema: a falta de efetividade. Para o treinador, o desempenho coletivo esteve dentro do planejado, mas esbarrou naquilo que, no futebol, faz toda a diferença.

“Futebol é resultado. A responsabilidade maior de tudo que foi feito dentro de campo é nossa. Taticamente falando, conseguimos realizar tudo que queríamos. Não adianta controlar o jogo e não vencer. Dominar te aproxima da vitória, mas não garante nada”, afirmou.

A análise do comandante reforça a leitura da partida: o Náutico teve mais presença ofensiva, criou oportunidades e ocupou o campo de ataque durante longos períodos, mas falhou no momento decisivo. A ineficiência nas finalizações acabou sendo determinante para a derrota.

Guilherme dos Anjos também destacou a necessidade de evolução justamente nesse ponto. Segundo ele, o elenco já tem clareza sobre o que precisa ser ajustado, mas o processo exige paciência e trabalho contínuo.

“Precisamos refletir sobre como traduzir todo esse volume de jogo, esse controle estatisticamente falando, em gols. Como desenvolver isso? Mais uma vez, com paciência, observando, analisando. Nós temos a noção do que precisamos buscar, que é ser mais assertivo. Essa é a nossa maior cobrança”, completou.

Com o resultado, o Náutico segue sem vencer em casa na competição e ocupa a 12º posição do campeonato com seis pontos ganhos. Aumentando a pressão por melhora, especialmente no setor ofensivo. O desafio agora é transformar o controle apresentado em campo em algo mais concreto: gols e, consequentemente, vitórias.

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