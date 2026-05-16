A- A+

NÁUTICO Guilherme dos Anjos detalha bastidores e tática na goleada do Náutico sobre o Operário-PR Timbu venceu o Fantasma por 6 a 2, em pleno Estádio Germano Kruger

O Náutico atropelou o Operário-PR por 6 a 2, na tarde deste sábado (16), em Ponta Grossa, pela nona rodada da Série B. O resultado expressivo derrubou a invencibilidade dos donos da casa, que não perdiam em seu estádio desde outubro e sequer haviam sofrido gols como mandantes nesta edição da competição.

O resultado foi embalado pela estratégia agressiva e de forte controle mental desenhada pelo técnico Guilherme dos Anjos. Logo após o confronto, o comandante revelou bastidores táticos cruciais para a vitória e expôs um mapeamento estatístico da arbitragem, utilizado para blindar o elenco.

O plano para desarmar

Segundo Guilherme, o segredo para desbancar o retrospecto perfeito do Operário-PR em casa foi tirar a equipe paranaense da zona de conforto, impedindo que eles sufocassem o Náutico no campo de defesa. A proposta era pressionar a saída de bola em linha alta o tempo todo.

“Nós viemos aqui com uma proposta muito clara de tirar esse adversário de perto do nosso gol. Então, é sempre pressionar o tempo todo, assim como a gente terminou os 48’, 49’ (minutos), a gente tava saltando pressão, eliminando a possibilidade deles chegarem perto do gol. Toda vez que esse adversário compactou e chegou perto do nosso gol, é um adversário tão perigoso quanto nós mesmos”, comentou o comandante.

Na prática, a estratégia se pagou. Mesmo quando o Operário começou melhor e abriu o placar com um gol de letra de Pablo, o Náutico não se acovardou. A marcação alta surtiu efeito ainda na etapa inicial, resultando nos gols de Derek e Reginaldo.

No segundo tempo, o volume físico continuou esmagando os donos da casa, gerando roubadas de bola cruciais para que a goleada fosse construída pelos pés de Vinícius, Júnior Todinho, Dodô e Paulo Sérgio.

Blindagem contra a arbitragem

Guilherme ainda fez a revelação de que a comissão técnica utilizou dados estatísticos para mapear o comportamento do árbitro da partida antes mesmo de a bola rolar. Sabendo do histórico do juiz em confrontos anteriores, o treinador traçou uma estratégia psicológica para que seus atletas não perdessem o foco.

“Falamos para os nossos atletas na palestra de jogo: É um árbitro desequilibrado sob pressão. Copa Verde ele apitou um jogo nosso. Quando a gente pressionou excessivamente, ele desequilibrou. [..] Hoje a gente comentou: "Deixa ele apitar. Deixa ele livre. Se tiver que ter pressão, que tenha a pressão do lado oposto porque é um árbitro desequilibrado". [...] Ele tem um dado estatístico e a gente utilizou dele", detalhou.

Mesmo criticando abertamente o pênalti assinalado contra o Náutico no segundo tempo , Guilherme destacou o triunfo mental de sua equipe, que assimilou a orientação de bastidor, ignorou as polêmicas e respondeu imediatamente com gols. "Não nos prejudicou porque a gente foi muito efetivo, mentalmente nós fomos muito fortes", elogiou.

Sem espaço para vislumbres

Apesar da vice-liderança temporária da competição, o comandante alvirrubro agiu rápido para sufocar qualquer princípio de vaidade ou acomodação no vestiário. Relembrando as oscilações do início da temporada , o técnico deixou claro que o campeonato é uma corrida de regularidade e que o topo só será alcançado por quem souber manter os pés no chão.

"Fico feliz, mas é mais uma etapa do campeonato que vai devagar determinando aquilo que a gente vai buscar. Não tem empolgação, assim como não teve jogo passado. [...] Estamos agora em segundo colocado, mas é etapa a etapa que a gente vai construir realmente o que a gente vai buscar na temporada", concluiu.

Agora, com quatro jogos de invencibilidade, o próximo desafio do Náutico será na próxima sexta-feira (22), contra o Cuiabá, às 19h, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela décima rodada da competição.

Veja também