Guilherme dos Anjos detona atuação do Náutico em derrota para o Cuiabá: "Inadmissível"

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Com um discurso duro e sem rodeios, o técnico Guilherme dos Anjos não escondeu a insatisfação com a atuação do Náutico na noite dessa segunda-feira (21).



Após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador comandou uma coletiva de imprensa curta, mas suficiente para sintetizar o sentimento de incômodo com o desempenho alvirrubro.



"Nós tivemos um dia péssimo, um dia horrível, um dia apático. O que mais nos preocupou foi essa falta de intensidade, de envolvimento realmente com o jogo, onde a gente enfrentou um adversário que estava jogando a vida e nós fomos muito apáticos. Inclusive, muito fora daquilo que a gente é em termos de competitividade", declarou.





Questionado sobre as dificuldades para impor o ritmo de jogo diante do domínio do Dourado no primeiro tempo, Guilherme foi ainda mais enfático e zerou qualquer tentativa de relativizar o passeio dos donos da casa.



"O Náutico não conseguiu controlar o jogo em momento algum, não é nem em determinado momento. Nós não fomos aquilo que nós somos em momento nenhum praticamente do jogo. Tivemos o revés de tomar o primeiro gol, reagimos mal a ele, viemos pro intervalo, fizemos 10 minutos relativamente normais no segundo tempo até tomar o segundo gol. E aí, novamente, a gente entrou numa espiral negativa muito ruim", analisou.

Fim da primeira etapa: Cuiabá 1x0 Náutico. pic.twitter.com/yzWmrCOVwU — Náutico (@nauticope) September 22, 2026

Mesmo após promover as entradas de Arnaldo, Pato Nuñez e Júnior Todinho na volta do intervalo, o que gerou um breve ensaio de reação com uma bola na trave de Jean Carlos, o Alvirrubro viu a desatenção custar caro e acabou sofrendo mais dois gols na segunda etapa.



Focado principalmente no aspecto mental do elenco, Guilherme cobrou uma virada de chave imediata do grupo, visando a sequência da competição.



"[É uma] competição de longo prazo. A gente tem que virar a chave rapidamente, esquecer tudo aquilo que passou, corrigir, mas ciente de que é inadmissível esse tipo de comportamento, principalmente. Nós temos que refletir, principalmente com relação a vontade, ao prazer de fazer as coisas. Tivemos uma equipe muito, muito, muito fora daquilo que é a normalidade nossa", concluiu.



Agora com 38 pontos, na 14ª posição, a próxima partida do Náutico será um Clássico dos Clássicos contra o Sport, no sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Fim de jogo na Arena Pantanal pela 29ª Rodada do Brasileirão Série B: Cuiabá 3x0 Náutico. pic.twitter.com/d4NVFI2YqD — Náutico (@nauticope) September 22, 2026

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