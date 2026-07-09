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Futebol Guilherme dos Anjos explica como pretende utilizar Dodô e Jean juntos no Náutico Treinador apontou que pode mexer no posicionamento dos atletas para encaixá-los na equipe

Ainda que, teoricamente, Dodô e Jean Carlos atuem em uma mesma posição, o técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, não descarta utilizar ambos entre os titulares. Escolha que passaria por uma adaptação nas funções táticas.





Posicionamento

“Jean é um atleta extremamente tático. Ele dentro da carreira já fez a sobra por dentro, mas trabalhou muito por fora. É um jogador dedicado nesse sentido. Já batemos um papo sobre isso. Ele está disponível para fazer tanto o lado quanto por dentro”, apontou.

“Dodô é um atleta que já fez muito (o lado), inclusive no Vila Nova. Ambos têm essa condição com características diferentes. Dodô consegue nos dar mais profundidade quando joga mais aberto. Jean, se jogar assim em algum momento, vai vir de fora para dentro, sem dar tanta profundidade, mas buscando o espaço vazio para ser um homem do chute ao gol”, completou.

Guilherme também citou uma terceira alternativa. “Podemos ter um volante por trás e dois meias por dentro, com dois atletas de beiradas à frente. Isso vai depender muito do jogo, do momento da equipe, do adversário que enfrentaremos”, detalhou.

A dupla pode iniciar a nova parceria já neste domingo (12), contra o Avaí, na Ressacada, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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