Futebol Guilherme dos Anjos explica novo papel no Náutico e como funcionará gestão integrada Antigo auxiliar agora dividirá a função de treinador com Hélio dos Anjos no comando do Timbu em 2026

Com a adoção do modelo de gestão técnica integrada, o Náutico passará a ter, em 2026, dois treinadores: Hélio dos Anjos, que já estava à frente do clube, e Guilherme dos Anjos, então auxiliar que agora divide com o pai a missão de comandar o Timbu dentro de campo e cuidar também do planejamento do futebol.



“Esse trabalho (de tomar decisões no futebol) já acontecia em outros clubes que passamos. Talvez por isso a gente tenha tido, em um ou outro lugar, algum desentendimento de gestão, justamente por não ter uma comunicação interna clara. Tinha aquela história de dizer que ‘Hélio quer a chave do clube’, mas é o contrário. Ninguém está entregando chave. A gente responde ao presidente, mas também somos pares na tomada das decisões. E agora temos dois treinadores. Vamos trabalhar na condição em que poderemos ter a decisão final do que acontece dentro de campo”, afirmou.

Com o novo modelo de gestão, o Náutico informou que pretende “reduzir ruídos, qualificar processos, acelerar a tomada de decisão e garantir coerência entre planejamento técnico e execução diária”.

A gestão administrativa, financeira e institucional continua sob responsabilidade da presidência e da gestão operacional. O Náutico também criou a vaga de diretor geral executivo, que será ocupada por Luciano Leonídio, que já atuou como superintendente de projetos do Timbu entre 2017 e 2018.

Guilherme já era peça ativa no Náutico, dividindo entrevistas com Hélio dos Anjos e auxiliando nas decisões técnicas e táticas do time. Para 2026, os dois profissionais terão a companhia do ex-atacante Robinho, contratado para trabalhar como auxiliar e ajudar o Timbu, principalmente, nos treinamentos voltados ao ataque.

“Robinho chega para agregar muito nesse aspecto ofensivo. Ele é um atleta de uma grandeza enorme no futebol. Já estamos alinhando todo o processo do trabalho. Nós já vimos que ele, quando era atleta, coordenava bem dentro de campo as ações de ataque. Ele continuará fazendo esse papel, desenvolvendo as questões técnicas e individuais”, apontou.

“Atrelado a isso, Robinho também fará um trabalho de ser um gestor de vestiário, ficando mais próximo aos atletas. Ele busca desenvolver uma carreira como auxiliar e isso é importante. Começou a se preparar e estudar, usando a experiência que tem no futebol. Viveu muitas realidades nos clubes e vai unir isso à preparação. Tenho certeza de que ele fará um grande trabalho”, completou.

