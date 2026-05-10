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Triunfo Guilherme dos Anjos ressalta efetividade do Náutico em goleada diante do América-MG A vitória com atuação de almanaque colocou o Timbu no G-4 da Série B

Depois de tropeçar em alguns jogos dentro de casa, o Náutico teve uma partida perfeita diante do América-MG, que terminou na goleada por 4 a 0, neste domingo (10), no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O técnico Guilherme dos Anjos valorizou a atuação da equipe e reforçou que o diferencial da partida foi a efetividade para aproveitar as chances criadas.

"Nossos números permaneceram muito parecidos. O grande lance foi aquilo que eu já comentei aqui: a efetividade. Não adianta ter os melhores números como mais uma vez tivemos, independente da expulsão que já estávamos com a superioridade nas estatísticas e questões físicas. É um mérito muito grande dos atletas que trabalharam para transformar essa superioridade estatística em gols", afirmou o técnico alvirrubro.

Ainda sobre o desempenho da equipe, Guilherme dos Anjos considera que a atuação brilhante precisa servir como um modelo para o decorrer da segunda divisão.

"Fizemos 4x0 num jogo brilhante da nossa parte. É um jogo espelho, é um grande jogo para tirar de exemplo de forma positiva. Mas também nos aspectos negativos. Um ponto ou outro que a gente vai desenvolver durante a semana, como é de praxe. A gente desenvolve tudo aquilo que o adversário pode trazer de dificuldade", disse.

Com o resultado, o Náutico alcançou a 4ª posição da Série B, com 13 pontos conquistados. O técnico pontuou que o bom início de competição faz a equipe pensar em obter resultados grandes na temporada.

"Nós temos uma competição muito longa. Não tenho dúvida que com o resultado de hoje, a gente traz cada vez mais o torcedor e que vamos brigar por coisas maiores que as pessoas imaginavam no início da competição", completou.

O Náutico volta a campo neste sábado (16), fora de casa, contra o Operário-PR.



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