Guilherme dos Anjos valoriza desempenho do Náutico na Ilha do Retiro
O técnico alvirrubro, em conjunto com Hélio dos Anjos, ponderou a atuação defensiva que cedeu três gols aos rubro-negros
Dominante no primeiro tempo, o Náutico deixou a Ilha do Retiro pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano com a igualdade no placar. Na entrevista coletiva, o técnico Guilherme dos Anjos valorizou o desempenho alvirrubro no 3 a 3 com uma partida aberta e movimentada pelos dois lados.
Na visão do comandante do Timbu, a partida foi como uma final deve ser. O Náutico ficou na frente do placar em duas situações, mas precisou buscar o empate nos minutos finais.
"Uma final como tem que ser uma final. É muito bom você ver um jogo franco e aberto, em que a arbitragem não participa do jogo. Isso é fundamental para ter um jogo rápido. A exigência física para as duas equipes foi muito grande”, disse Guilherme.
Leia também
• Em jogo movimentado e com gols no final, Sport e Náutico empatam jogo de ida da final do Estadual
• Sexta final desde 2010, Náutico e Sport brigam pelo título do Pernambucano
• Náutico anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para volta da final do Pernambucano nos Aflitos
Apesar do Náutico ter criado as melhores chances da partida, principalmente no primeiro tempo, Guilherme afirmou que o sentimento após o Clássico dos Clássicos não é de frustração.
“Um jogo muito franco, com dois times que correram seus riscos. Criamos mais, em termos de estatísticas, principalmente no primeiro tempo, não conseguimos converter em gol”, iniciou a explicação.
“Precisamos ser humildes para trabalhar durante a semana, pontos fundamentais para ser campeão. O time precisa se portar ainda melhor. Mas saímos daqui felizes porque desde junho a gente não perde um jogo fora de casa. Essa é nossa equipe, que joga da mesma forma em qualquer ambiente", completou o técnico alvirrubro.
Guilherme dos Anjos considerou como parte negativa o fato da defesa ter tomado três gols do Sport. Foi a partida em que a zaga alvirrubra foi mais vazada na temporada.
"O ponto que nos incomoda foi ter tomado três gols. Não é o normal da nossa equipe. A média de gols sofridos desde que chegamos é muito baixa. Então fica o alerta para nós", afirmou.
O Náutico tem a semana livre de preparação para o segundo jogo da final do Pernambucano. O jogo da volta acontece neste domingo (8), nos Aflitos.
O Timbu precisa de uma vitória simples para sair com o título e, em caso de empate, a decisão será definida nos pênaltis.