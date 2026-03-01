A- A+

Campeonato Pernambucano Guilherme dos Anjos valoriza desempenho do Náutico na Ilha do Retiro O técnico alvirrubro, em conjunto com Hélio dos Anjos, ponderou a atuação defensiva que cedeu três gols aos rubro-negros

Dominante no primeiro tempo, o Náutico deixou a Ilha do Retiro pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano com a igualdade no placar. Na entrevista coletiva, o técnico Guilherme dos Anjos valorizou o desempenho alvirrubro no 3 a 3 com uma partida aberta e movimentada pelos dois lados.

Na visão do comandante do Timbu, a partida foi como uma final deve ser. O Náutico ficou na frente do placar em duas situações, mas precisou buscar o empate nos minutos finais.

"Uma final como tem que ser uma final. É muito bom você ver um jogo franco e aberto, em que a arbitragem não participa do jogo. Isso é fundamental para ter um jogo rápido. A exigência física para as duas equipes foi muito grande”, disse Guilherme.

Apesar do Náutico ter criado as melhores chances da partida, principalmente no primeiro tempo, Guilherme afirmou que o sentimento após o Clássico dos Clássicos não é de frustração.

“Um jogo muito franco, com dois times que correram seus riscos. Criamos mais, em termos de estatísticas, principalmente no primeiro tempo, não conseguimos converter em gol”, iniciou a explicação.

“Precisamos ser humildes para trabalhar durante a semana, pontos fundamentais para ser campeão. O time precisa se portar ainda melhor. Mas saímos daqui felizes porque desde junho a gente não perde um jogo fora de casa. Essa é nossa equipe, que joga da mesma forma em qualquer ambiente", completou o técnico alvirrubro.

Guilherme dos Anjos considerou como parte negativa o fato da defesa ter tomado três gols do Sport. Foi a partida em que a zaga alvirrubra foi mais vazada na temporada.

"O ponto que nos incomoda foi ter tomado três gols. Não é o normal da nossa equipe. A média de gols sofridos desde que chegamos é muito baixa. Então fica o alerta para nós", afirmou.

O Náutico tem a semana livre de preparação para o segundo jogo da final do Pernambucano. O jogo da volta acontece neste domingo (8), nos Aflitos.

O Timbu precisa de uma vitória simples para sair com o título e, em caso de empate, a decisão será definida nos pênaltis.



