Náutico

Guilherme dos Anjos valoriza elenco do Náutico e destaca força do grupo após goleada sobre o Ituano

Auxiliar técnico analisa vitória nos Aflitos, elogia desempenho dos jovens da base e ressalta equilíbrio entre titulares e reservas na luta pelo acesso à Série B

Guilherme dos Anjos valorizou a força do elenco alvirubroGuilherme dos Anjos valorizou a força do elenco alvirubro - Foto: Reprodução/@guilhermeanjos

O Náutico venceu o Ituano por 3 a 0 neste sábado (30), nos Aflitos, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Samuel Otusanya, duas vezes, e Carlinhos, o Timbu dominou a partida e manteve o embalo na briga pelo acesso. Após o jogo, o assistente técnico Guilherme dos Anjos concedeu entrevista coletiva e destacou a atuação coletiva do elenco, valorizando o desempenho de atletas formados nas categorias de base.

Força do elenco

Guilherme ressaltou a importância da participação de jogadores revelados no clube. Segundo ele, dez atletas da base foram relacionados para a partida. Mesmo com a presença de jogadores que não atuam com tanta frequência, o desempenho manteve o padrão exigido pela comissão técnica.

“Nós tivemos um time que muitas pessoas consideram misto. Nós consideramos um time que treina da mesma forma dos principais. O mérito é muito grande desses atletas, porque não é fácil manter consistência no dia a dia”, afirmou.

Domínio e cobrança

O assistente destacou os números da partida, que refletem a superioridade do Náutico: 44 inserções no terço final, 22 finalizações (10 delas no alvo) e 58% de posse de bola. Apesar do domínio, Guilherme reconheceu que o time poderia ter construído o placar mais cedo.

“Foi a cobrança no vestiário no intervalo. Criamos bastante, mas faltou ser mais lúcido na hora de definir. Mesmo assim, foi um dos nossos melhores jogos em casa”, avaliou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Guilherme dos Anjos (@guilhermeanjos)

Equilíbrio e maturidade

Além da produção ofensiva, Guilherme destacou a postura defensiva da equipe, que chegou mais uma vez a um resultado positivo sem sofrer gols. Para ele, esse equilíbrio é fruto da dedicação coletiva e do amadurecimento do grupo.

“O prazer de marcar está sendo tão grande quanto o prazer de não tomar gol. É muito bom enxergar que não há diferença quando entram jogadores com menos minutagem. Isso mostra a força do grupo”, completou.

