Guilherme dos Anjos valoriza elenco do Náutico e destaca força do grupo após goleada sobre o Ituano

O Náutico venceu o Ituano por 3 a 0 neste sábado (30), nos Aflitos, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Samuel Otusanya, duas vezes, e Carlinhos, o Timbu dominou a partida e manteve o embalo na briga pelo acesso. Após o jogo, o assistente técnico Guilherme dos Anjos concedeu entrevista coletiva e destacou a atuação coletiva do elenco, valorizando o desempenho de atletas formados nas categorias de base.

Força do elenco

Guilherme ressaltou a importância da participação de jogadores revelados no clube. Segundo ele, dez atletas da base foram relacionados para a partida. Mesmo com a presença de jogadores que não atuam com tanta frequência, o desempenho manteve o padrão exigido pela comissão técnica.

“Nós tivemos um time que muitas pessoas consideram misto. Nós consideramos um time que treina da mesma forma dos principais. O mérito é muito grande desses atletas, porque não é fácil manter consistência no dia a dia”, afirmou.

Domínio e cobrança

O assistente destacou os números da partida, que refletem a superioridade do Náutico: 44 inserções no terço final, 22 finalizações (10 delas no alvo) e 58% de posse de bola. Apesar do domínio, Guilherme reconheceu que o time poderia ter construído o placar mais cedo.

“Foi a cobrança no vestiário no intervalo. Criamos bastante, mas faltou ser mais lúcido na hora de definir. Mesmo assim, foi um dos nossos melhores jogos em casa”, avaliou.

Equilíbrio e maturidade

Além da produção ofensiva, Guilherme destacou a postura defensiva da equipe, que chegou mais uma vez a um resultado positivo sem sofrer gols. Para ele, esse equilíbrio é fruto da dedicação coletiva e do amadurecimento do grupo.

“O prazer de marcar está sendo tão grande quanto o prazer de não tomar gol. É muito bom enxergar que não há diferença quando entram jogadores com menos minutagem. Isso mostra a força do grupo”, completou.

