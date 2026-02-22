A- A+

futebol Guilherme elogia desempenho tático do Náutico em vitória diante do Santa Timbu bateu o Tricolor por 2x0, nos Aflitos, e garantiu vaga no duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano

Após a vitória por 2x0 do Náutico diante do Santa Cruz, nos Aflitos, pela volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, o técnico alvirrubro, Guilherme dos Anjos, elogiou o desempenho tático da equipe no resultado que garantiu vaga na final da competição.

“Entendo esse jogo como o melhor taticamente da nossa equipe. Não seria surpresa se tivéssemos feito mais gols tanto no primeiro como no segundo jogo. Não é uma questão de achismo. São dados estatísticos básicos que corroboram nossa superioridade quando se fala de ataque”, afirmou.

“Fomos felizes, com uma atuação muito positiva taticamente. Foi uma semana de muita correção, com nível alto de cobrança, independente de ter feito 1x0 no adversário (na ida), tendo a vantagem. Tivemos 16 mil pessoas apoiando junto. É diferente pressionar em conjunto”, completou.





Vinícius

Paulo Sérgio foi o nome da noite na vitória, marcando os dois gols da partida, mas Guilherme fez questão também de ressaltar o papel decisivo do atacante Vinícius, capitão da equipe.

“Ele tem a braçadeira e ela traz responsabilidade. Ele está sabendo administrar bem, principalmente na atitude. Ele chamou muito o grupo, assim como todos os outros. Fico feliz por termos sido ainda mais um grupo. Isso é a formação de uma equipe que tem somente nove jogos, mas demonstrando uma maturidade positiva”, declarou.

Com a vaga na final, o Náutico terá calendário cheio em 2027, voltando a disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Em 2026, o Timbu não conseguiu vaga nos dois mata-matas, tendo apenas participação no Campeonato Pernambucano e Série B.

