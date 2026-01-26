A- A+

Futebol Guilherme elogia Samuel e diz que "mercado passa a olhar diferente" prata da casa do Náutico Volante de 22 anos tem se firmado no time titular do Timbu em 2026

Nenhum dos quatro gols marcados na goleada por 4x0 diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, foi do volante Samuel. Isso não significa, porém, que a atuação do prata da casa de 22 anos tenha passado despercebida pelo técnico Guilherme dos Anjos. Um sinônimo, na visão do profissional, de um crescimento coletivo no nível de confiança que influencia nos desempenhos individuais.

“Esse jogo nos deu uma confiança grande. Precisávamos de um embate neste nível. Não temos que provar nada a ninguém, mas para nós mesmos. Isso é fundamental. Temos de ter confiança de se impor diante do adversário, entendendo a qualidade do oponente. E Samuel é uma demonstração desse nível de confiança. Quando ele faz um jogo como fez contra o Santa, ele ‘joga de terno’. Ele vem, rouba e faz o simples bem feito”, afirmou o treinador.

Na visão de Guilherme, Samuel tem potencial de evolução para a sequência da temporada. Cenário que fará o atleta também ser enxergado de forma diferente no mercado.

“Samuel já tinha feito um primeiro tempo bom contra o Sport, mas muito agressivo, isolando a bola. Eu disse a ele: ‘o grande primeiro volante desarma e faz o time dele jogar e ele absorveu isso. Quando ele veio ano passado, foi uma surpresa muito positiva e não tivemos dúvidas de colocá-lo em uma circunstância decisiva para o clube (no jogo do acesso, contra o Brusque). Somos gratos a ele. É um jogador jovem que cresceu no momento decisivo. O grande jogador cresce nos grandes momentos. No de ansiedade alta, pressão, dificuldade do oponente. Ele cresceu e tende a crescer mais ainda. Não tenho dúvidas de que o mercado começou a olhar para ele de forma diferente”, apontou.

